La météo semble être de retour au calme mercredi alors qu'aucune alerte de pluie d'Environnement Canada n'était en vigueur en début de journée.

Environnement Canada a diffusé en début de semaine des alertes de pluies torrentielles dans plusieurs régions du Québec et des avis d'évacuations ont eu lieu lundi et mardi notamment dans les régions de Québec ainsi que de l'Estrie.

C'est environ un millier de personnes qui ont dû quitter leur résidence mardi après-midi, principalement de façon préventive.

Un porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Joshua Ménard-Suarez, a expliqué que les orages ont fait des dégâts surtout «dans un corridor» qui inclut l'Estrie, le Centre-du-Québec, la Mauricie, la Capitale-Nationale et la Chaudière-Appalaches.

«Des chemins qui ont été obstrués, des routes endommagées, des ponceaux qui ont cédé, c'est ce genre de conséquences là qu'on voit», a-t-il.

À REVOIR | «On n’a rien pu faire»: des routes instables et certains résidents isolés en Mauricie

Vers 5h30 mercredi, Hydro-Québec rapportait que 31 283 clients étaient privés de courant, principalement dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides. Mardi en fin de soirée le bilan s'élevait à quelque 62 000 clients privés de courant.

Le Festival d'été de Québec a par ailleurs indiqué sur sa page Facebook qu'il annulait en soirée des spectacles extérieurs de manière préventive puisque les prévisions météo suggéraient que les conditions pourraient se détériorer rapidement.

Interrogé sur la situation mardi, le premier ministre François Legault a dit que le gouvernement s'assurait que les personnes évacuées soient bien logées temporairement. «On est quand même optimistes que les problèmes se règlent assez rapidement», a-t-il ajouté.

De mieux en mieux en Estrie

Les importantes quantités de pluie qui sont tombées en Estrie ont fait augmenter en flèche le niveau de la rivière Saint-François, qui traverse notamment le centre-ville de Sherbrooke. Celle-ci est revenue à un niveau sous la barre des 15 pieds et n'inquiète plus les autorités. Le niveau d'eau a baissé beaucoup plus rapidement que prévu, selon les autorités municipales.

À VOIR | Récapitulatif de Jean-François Poudrier au bulletin Noovo Le Fil Estrie

Une opération nettoyage est toutefois prévue au cours des prochains jours. «La plupart des dégâts observés jusqu’à présent sont plutôt mineurs en regard de l’importance de la crue observée», a précisé la Ville.

Au moins 468 personnes ont dû être évacuées à titre préventif, mais la plupart des gens visés ont pu réintégrer leur domicile au cours de la soirée. «La majorité des voies de circulation qui avaient été fermées sont de nouveau accessibles», a-t-on fait savoir mercredi peu avant midi.

«Les situations sont changeantes, imprévisibles. C'est ce qui fait que j'ai de la misère à dire qu'on n'est pas inquiet. Il faut toujours le rester minimalement. Mais avec les données et l'espace qui se crée avec la rivière Saint-François, on a bonne confiance qu'on va pouvoir dans les prochains jours, avoir une situation qui va se rapprocher de la réalité», a fait savoir Stéphane Simoneau, coordonnateur aux mesures d’urgence de la Ville de Sherbrooke.

Nombreux dégâts en Mauricie

La Mauricie et le Centre-du-Québec ont reçu entre 70 et 100 millimètres de précipitations causant des dommages un peu partout.

Les quais et les embarcations du Club Nautique de la Batture à Nicolet sont complètement partis à la dérive, au cours de la journée de mardi. Les responsables ont dû aller chercher les 68 bateaux et pontons. Une cinquantaine de personnes sont venues les aider. Le capitaine de la marina estime que les coûts de rénovation s'élèvent à 600 000$ et espère recevoir une aide du gouvernement.

À VOIR | Récapitulatif de Valérie Gendron au bulletin Noovo Le Fil Mauricie

Du côté de Lac-aux-Sables, sur les quatorze routes endommagées, quatre chemins ont rouvert mercredi en après-midi. Tous les résidents sont dorénavant libres de circuler, excepté ceux qui habitent sur des chemins privés puisque la ville ne peut pas intervenir sur ces routes-là, à part dans des cas d’urgence. Le maire Yvon Bourassa demande tout de même aux résidents de limiter leurs déplacements pour aider les équipes sur le terrain. Les employés travaillent d'arrache-pied pour que tous les chemins soient accessibles. Malheureusement, les prévisions météorologiques annoncent de la pluie dans les prochains jours, ce qui inquiète le maire de la municipalité.

La Ville de Trois-Rivières n'a pas été épargnée par la forte pluie. L’Expo TR a dû fermer les manèges pour des raisons de sécurité mardi soir. Des tentes se sont effondrées et des banderoles se sont envolées. Aussi, il y a eu un refoulement d'égout. Les employés ont travaillé toute la nuit pour vider l’eau dans les manèges.

Plusieurs évacuations à Québec

À Sainte-Brigitte-de-Laval, près de Québec, 225 résidences ont été évacuées lundi et la mairesse France Fortier a déclaré «l'état d'urgence locale» en raison de la crue de la rivière Montmorency. L'avis d'évacuation est maintenu pour la nuit et sera réévalué mercredi.

«Parmi les résidences évacuées, 114 résidences ont été enregistrées (242 personnes) au Centre de services aux sinistrés situés au bâtiment du parc des Saphirs afin d’être pris en charge pour assurer leur hébergement durant le temps de l’évacuation», précise-t-on sur le site web de la municipalité.

À Québec, le Service de protection contre l'incendie a procédé, mardi, à une évacuation obligatoire d'une vingtaine de résidences dans le secteur de la rue des Trois-Saults, en raison également du niveau d'eau de la rivière Montmorency qui a dépassé son seuil d'inondation et dont le débit d'eau continue d'augmenter.

Les inondations ont provoqué la fermeture de routes dans la région, dont la route 369 à Saint-Raymond et la route 367 à Lévis. À Saint-Raymond, une partie du rang Saguenay a été emportée par les pluies.

Risques de glissements de terrain

Les risques de glissements de terrain sont à la hausse lorsque les sols sont gorgés d'eau, comme c'est le cas actuellement, prévient par ailleurs le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Joshua Ménard-Suarez.

«C'est insidieux, parce que c'est difficile de savoir où ça peut se manifester, quand et quelle ampleur ça peut prendre.»

La sécurité publique demande à la population de rester aux aguets et de signaler aux autorités municipales toute anomalie sur un terrain, comme une fissure sur un terrain en pente, un renflement dans une pente, un éboulement ou encore un écoulement inhabituel d'eau dans un talus.

La vigilance est de mise pour les prochains jours, voire les prochaines semaines.

Avec des informations de Jean-François Poudrier et Valérie Gendron pour Noovo Info ainsi que La Presse canadienne