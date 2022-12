Un nouveau défi se dresse devant la troupe marocaine qui accumule les exploits depuis le début de cette Coupe du monde. Cette fois, il est français.

Après avoir vaincu l’Espagne et le Portugal, l’équipe du Maroc dirigée par Walid Regragui se frottera aux champions en titre en demi-finale du Mondial. Le sélectionneur Regragui semblait confiant à la veille du choc France-Maroc. «On a envie de dire que quoiqu’il arrive, on aura réussi notre mondial. Je veux changer ça», a relaté l’ex-footballeur, qui ne cache pas sa soif de victoire et son désire de causé la surprise face aux Bleus.

«On veut aller en finale, on veut gagner la Coupe du monde. Et c'est pas des paroles en l'air! On n'est pas là pour être contents juste d'avoir mis l'Afrique en demi-finale de la Coupe du monde. Il faut qu'on aille plus loin», a expliqué le coach marocain.

En cinq matchs, le Marco n'a encaissé qu'un seul but et il s'aggissait d'un filet contre son camp dans sa victoire contre le Canada.

Du côté de la France, les hommes de Didier Deschamps s'attendent à un duel dans un environnement plutôt inamical. Le gardien français Hugo Lloris s'attend à ce que l'atmosphère soit «hostile» aux Français qui ont triomphé sur l'Angletterre 2-1 samedi dernier. «Il y aura beaucoup de bruit. Ce sera difficile de se concentrer dans ce sens, mais pendant le match et à la mi-temps, nous devrons rester concentrés», a déclaré Lloris.

L'entraîneur français Didier Deschamps a affirmé que son équipe était prête pour le « fort soutien» que le Maroc recevra de ses supporters, mais a ajouté que ses joueurs se sont préparés savent à quoi s'attendre.

«Oui, c'est vrai, (le Maroc) a été très fort en défense. Et aucun de leurs adversaires n'a réussi à trouver une solution. Mais ils ne sont pas seulement bons en défense. Ils n'auraient pas atteint les demi-finales s'ils n'étaient qu'une équipe défensive», a louangé Deschamps. «Ils ont montré d'autres qualités.»

Le gagnant de ce match affrontera l'Argentine de Lionel Messi qui a eu le dessus sur la Croatie, mardi, par la marque de 3-0.

Avec des informations de l'Associated Press et de RDS