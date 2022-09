Le co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois a réagi mercredi aux propos du chef caquiste, François Legault, qui a affirmé qu’accueillir plus de 50 000 immigrants serait «suicidaire» pour le Québec.

«C’est quoi le suicide? Le suicide, c’est se donner la mort. Accueillir des gens au Québec, ça nous mène à la mort de la nation québécoise? C’est ça que dit le premier ministre sortant du Québec?, s’est interrogé M. Nadeau-Dubois. Ce n’est pas juste exagéré. Rendu là, c’est insignifiant.»

DOSSIER | ÉLECTIONS 2022

Le co-porte-parole de QS a ajouté que le Québec avait présentement besoin de leaders pouvant rassembler les gens et que l’immigration était une richesse pour la province.

«La cause est entendue. François Legault a décidé de diviser les Québécois pendant cette élection, c’est regrettable», a déploré M. Nadeau-Dubois.

«GND» avait d’abord été invité à réagir aux propos du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration sortant, Jean Boulet, qui avait affirmé la semaine dernière que «80% des immigrants s’en vont à Montréal, ne travaillent pas, ne parlent pas français ou n’adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise».

Le solidaire n’a cependant pas réagi immédiatement à cette déclaration, préférant l’entendre dans son contexte, mais a affirmé qu’elle était «assez particulière à première vue».

Pas la vision des Québécois

M. Nadeau-Dubois a soutenu que les propos relayés par François Legault et Jean Boulet au sujet de l’immigration ne reflétaient pas la vision des Québécois. «Les Québécois que je rencontre, ils sont contents de voir des familles immigrantes arriver dans leur région et envoyer leurs enfants à l’école du village et leurs jeunes au cégep, a-t-il déclaré. Ça fait de la culture différente dans nos régions et nos villes.»

«Je pense que les Québécois sont meilleurs que ça, ce n’est pas ça qu’ils pensent de l’immigration. François Legault les connaît bien.»

Legault maintient son point

«Il faut arrêter le déclin. Ce n’est pas en augmentant le nombre d’immigrants qu’on va l’arrêter, ce serait suicidaire», a réitéré M. Legault, en refusant de dire que le terme “suicidaire” est trop fort pour discuter de ce thème.»

