Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a promis dimanche matin de «remettre plus d’argent dans le portefeuille des Québécois» s’il est élu lors des prochaines élections provinciales.

«Pour la CAQ, ça a toujours été une priorité, le portefeuille, a affirmé le premier ministre sortant, en conférence de presse. On a baissé les taxes scolaires, on a augmenté les allocations familles, on a remis 500$ aux personnes aux prises avec l’inflation.»



M. Legault a expliqué que la CAQ annoncera, au cours des prochains jours, des mesures et des promesses électorales afin de lutter contre l’inflation.

Ne rien prendre pour acquis

Malgré des sondages qui lui sont fortement favorables, le chef caquiste a assuré que son équipe demeure humble en vue de cette campagne électorale et ne prend rien pour acquis.

«La confiance, ça se mérite à chaque jour. On va travailler pour faire le mieux possible. Je ne suis pas parfait, ça m’arrive de faire des erreurs, a admis M. Legault. S’il y a une chose que la pandémie m’a montrée, c’est qu’il faut avoir beaucoup d’humilité.»

Au moment de la dissolution de la Chambre, la CAQ comptait 76 députés, tandis que l'opposition officielle formée par le Parti libéral du Québec (PLQ) avait 27 sièges, Québec solidaire (QS), 10 sièges, le Parti québécois (PQ), sept sièges, et le Parti conservateur du Québec (PCQ), un siège. On comptait quatre députés indépendants.