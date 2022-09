Le chef caquiste François Legault a dû s'excuser, mercredi, en fin de journée, pour des propos vivement critiqués par les partis d'opposition.

Plus tôt en journée, M. Legault a défendu sa position sur l’immigration au Québec dans le cadre de sa campagne électorale, à Victoriaville, et l’une de ses déclarations a vite fait réagir la planète politique.

«Les Québécois sont pacifiques, ils n’aiment pas l’extrémisme, ils n’aiment pas la violence, donc il faut s’assurer de garder ça comme c’est là», a-t-il lancé lors d’un point de presse.

M. Legault a réitéré que son parti demandait le rapatriement des pouvoirs d'Ottawa en matière d'immigration. «Il y a 40 % des immigrants au Québec qui sont choisis par Ottawa», a-t-il mentionné.

Accepter plus d'immigrants en sol canadien comporte son lot de «défis», a déclaré M. Legault.

Après avoir pris connaissance des multiples critiques contre sa déclaration, M. Legault s'est ravisé sur Twitter.

«L’immigration est une richesse pour le Québec. L’intégration sera toujours un défi pour une nation francophone en Amérique du Nord. Je n’ai pas voulu associer l’immigration à la violence. Je suis désolé si mes propos ont porté à confusion. Ma volonté c'est de rassembler», a-t-il écrit.

L'opposition s'enflamme

Pour la cheffe libérale Dominique Anglade, ces propos sont inacceptables. «Si vous faites un lien entre la violence et l'immigration, je ne pense pas que ça envoie un très bon message», a-t-elle asséné.

«C'est un amalgame extrêmement dangereux. La dernière chose dont on a besoin au Québec, c'est des gens qui nous divisent. François Legault ne cesse de vouloir diviser les Québécois», a-t-elle ajouté.

«Je n'en reviens tout simplement pas, a-t-elle ajouté sur ses réseaux sociaux. François Legault fait un lien entre l'immigration, la violence et l'extrémisme. Ce genre de discours n'a pas sa place au Québec.»

«Ça m'écoeure», a-t-elle plus tard lancé dans une vidéo.

DOSSIER | Élections Québec 2022

À Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois juge que la déclaration de M. Legault est un « dérapage ».

M. Legault est un homme «qui dit ce qu'il pense», selon M. Nadeau-Dubois, «j'en conclus donc qu'il pense qu'il y a un lien entre les immigrants et la violence.»

«Je pense qu'au Québec, en 2022, on mérite mieux que ça. Quelqu'un qui pense qu'il y a un lien entre l'immigration et la violence ne mérite pas d'être premier ministre.»

Les paroles de M. Legault alimentent les préjugés, déplore également M. Nadeau-Dubois.

«François Legault oublie parfois que ses paroles ont des impacts sur la vie du monde. Il n'est pas vendeur dans un Jean Coutu, il est premier ministre.»

«Je me sens extrêmement blessée et choquée des propos qu’il a tenus. C’est vraiment des propos indignes d’un premier ministre. Je me mets à la place des familles immigrantes qui arrivent ici et des plus jeunes, comment ils pourraient se sentir par rapport aux propos de M. Legault», a quant à elle réagi la candidate de Québec solidaire (QS) dans Mercier, Ruba Ghazal.

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, a quant à lui déploré des propos «flous».

«Je laisse François Legault s'arranger avec des propos qui sont difficiles à comprendre, qui ne cadrent avec aucune politique publique», a-t-il dit.

Pas l'intention de faire grossir le Québec

Le chef caquiste a déjà statué qu'il n'avait aucune intention de faire grossir le Québec à «10, 20, 30 millions» d'habitants; selon lui, il y a des avantages à rester petit. C'est ce qu'il a déclaré lundi en conférence de presse à La Pêche, dans la circonscription de Gatineau.



M. Legault avait alors balayé les questions sur le poids démographique du Québec au Canada qui pourrait diminuer au cours des prochaines années.



Rappelons que la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault propose de réduire à 50 000 le nombre d'immigrants que le Québec accueille annuellement.

En comparaison, le Parti québécois (PQ) réduirait les seuils à 35 000, tandis que le Parti libéral du Québec (PLQ) les maintiendrait à 70 000 et que Québec solidaire (QS) pourrait les augmenter jusqu'à 80 000.

Avec l'information de La Presse canadienne