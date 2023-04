Le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, demeure optimiste quant à l'avenir de Médicago.

De passage à Québec jeudi, le ministre fédéral a rappelé que la technologie de la pharmaceutique doit être préservée.

«C'est complexe parce que si c'était simple, ça serait déjà réglé. On a eu plusieurs discussions. Je parle beaucoup avec les propriétaires au Japon en leur disant que ce qui est important, c'est de sauver le plus grand nombre d'emplois», a affirmé M. Champagne en entrevue.

M. Champagne ajoute qu'il faudra peut-être se contenter d'une version réduite de Médicago pour une certaine période, avec un nombre moins élevé d'employés.

«On serre la vis. On dit à Mitsubishi si vous voulez vous désengager, ça va être fait de la bonne façon, dans le respect des employés et que nous allons garder la technologie et aussi on leur demande de donner un coup de main pour repartir une certaine version de Médicago qui pourrait être ici à Québec», a-t-il mentionné en entrevue.

La pharmaceutique, qui doit cesser ses activités, en juin emploie environ 300 personnes, dont la majorité à Québec.

Voyez le reportage de Laurence Royer dans la vidéo qui accompagne ce texte.