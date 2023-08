Le Centre national des ouragans indique que Franklin demeure un puissant ouragan de catégorie 4 alors qu'il se déplace vers le nord dans l'Atlantique.

Dans une mise à jour du mardi matin, l'agence a déclaré que la tempête était à environ 615 kilomètres à l'ouest-sud-ouest des Bermudes, avec des vents soutenus maximum de 220 km/h, et se déplaçait à 15 km/h vers le nord-nord-est.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Le Centre national des ouragans indique que bien que les vents aient diminué, la tempête reste un ouragan de catégorie 4 «redoutable» sur l'échelle de vents des ouragans de Saffir-Simpson.

Une veille d'orage tropical est actuellement en vigueur pour les Bermudes.

«Des vagues mortelles et des courants de déchirure générés par Franklin affectent déjà les Bermudes et la côte sud-est des États-Unis. Ces conditions devraient se propager vers le nord le long de la côte est des États-Unis et du Canada atlantique plus tard aujourd'hui et mercredi», indique un bulletin sur le site web du NHC.

Le Centre canadien des ouragans a également publié une carte mise à jour de la trajectoire de Franklin mardi matin.

La carte continue de montrer l'ouragan au sud de la Nouvelle-Écosse à 3 heures du matin heure locale jeudi, mais maintenant avec des vents soutenus maximum de 165 km/h. La tempête continue de se déplacer au sud de Terre-Neuve à 3 heures du matin vendredi à 140 km/h avant de se diriger vers l'est, loin du Canada atlantique, tôt samedi matin à 120 km/h.

Le météorologue de CTV Atlantic, Kalin Mitchell, déclare que la tempête ne devrait avoir aucun impact direct sur les terres de la région, à moins qu'il n'y ait un changement inattendu et significatif dans la trajectoire.

Le Centre canadien des ouragans s'attend à ce que Franklin apporte des conditions de surf importantes à certaines parties de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse et du sud de Terre-Neuve mercredi.

«Les indications sont que des houles d'environ 2 mètres (7 pieds) approcheront du rivage jeudi et pourraient atteindre jusqu'à 3 mètres (10 pieds)», a affirmé le centre dans un communiqué lundi après-midi.