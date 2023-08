Le Centre national des ouragans (NHC) annonce que Franklin est devenu le premier ouragan majeur de la saison atlantique 2023.

Dans une mise à jour du lundi matin, l'agence a déclaré que la tempête se trouvait à environ 635 kilomètres au nord de l'île de Grand Turk et à 810 kilomètres au sud-ouest des Bermudes, avec des vents soutenus maximum de 185 km/h, et se déplaçant à une vitesse de 13 km/h en direction du nord-nord-ouest.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

«Un virage graduel vers le nord et le nord-nord-est avec une vitesse de déplacement légèrement plus rapide est prévu au cours des prochains jours», indique un bulletin sur le site Web du NHC.

«Les vents soutenus maximum ont augmenté à près de 115 mph (185 km/h) avec des rafales plus élevées. Cela fait de Franklin un ouragan de catégorie 3 sur l'échelle de vent des ouragans Saffir-Simpson. Un renforcement supplémentaire est prévu aujourd'hui, mais un affaiblissement progressif devrait commencer mardi après-midi», ajoute-t-on.

Le NHC indique que les houles générées par Franklin commencent à affecter les Bermudes.

«Ces houles devraient se propager vers la côte est des États-Unis au cours des prochains jours, entraînant probablement des conditions de surf et de courants de déchirement potentiellement mortelles.»

Le Centre canadien des ouragans a également publié une carte mise à jour de la trajectoire de Franklin tôt lundi matin.

La carte montre maintenant l'ouragan au sud de la Nouvelle-Écosse à 3 heures du matin heure locale jeudi avec des vents soutenus maximum de 155 km/h. La tempête devrait ensuite passer au sud de Terre-Neuve à 3 heures du matin vendredi à 140 km/h avant de se déplacer vers l'est, loin du Canada atlantique, d'ici samedi matin.

La tempête devait initialement toucher certaines parties du sud-est de Terre-Neuve cette semaine, mais on s'attend maintenant à ce qu'elle ait moins d'impact sur les terres.

Dimanche, le Centre canadien des ouragans a déclaré que Franklin suivait une trajectoire plus au sud et plus lente que prévu initialement, la déplaçant ainsi plus loin de la côte de la province.

Malgré le changement de trajectoire de la tempête, le centre indique toutefois que le Canada atlantique devrait toujours se préparer à des pluies abondantes du mercredi au vendredi.

Avec les informations de La Presse canadienne.