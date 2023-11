Une série de frappes aériennes israéliennes sur un camp de réfugiés près de la ville de Gaza ont rasé des immeubles d'habitation, mardi, ne laissant que des cratères, alors que les troupes terrestres combattaient les militants du Hamas dans le nord de Gaza et attaquaient des complexes souterrains.

Le ministère de l'Intérieur, dirigé par le Hamas, a déclaré qu'au moins six frappes aériennes avaient détruit un certain nombre d'immeubles à Jabaliya, et il a fait état d'un grand nombre de victimes, mais n'a pas immédiatement fourni de détails.

L'armée israélienne a déclaré mardi avoir mené une frappe à grande échelle à Jabaliya contre les infrastructures du Hamas `qui avaient occupé des bâtiments civils' et que des tunnels sous les bâtiments s'étaient effondrés. L'armée a indiqué que les frappes avaient tué un grand nombre de militants du Hamas, dont Ibrahim Biari, qui, selon les Israéliens, supervisait les opérations dans la partie nord de la bande de Gaza.

Israël a déclaré que deux de ses soldats avaient été tués dans des combats dans le nord de Gaza, les premiers décès militaires signalés depuis l'accélération de l'offensive terrestre dans le petit territoire méditerranéen à la fin de la semaine dernière.

Alors que plusieurs centaines de milliers de Palestiniens se trouvent toujours dans la partie nord de Gaza, les troupes et les chars israéliens auraient avancé sur plusieurs côtés de la ville de Gaza, le centre urbain tentaculaire.

Les pertes devraient augmenter des deux côtés à mesure que la bataille se déplace dans des quartiers résidentiels denses, même si les hôpitaux débordés du nord préviennent qu'ils sont sur le point de s'effondrer, avec des approvisionnements en grande partie coupés et des frappes touchant les environs.

Le premier ministre Benyamin Netanyahou a rejeté les appels à un cessez-le-feu et a de nouveau promis d'écraser la capacité du Hamas à gouverner Gaza ou à menacer Israël, après le massacre sanglant du 7 octobre, qui a déclenché cette guerre.

Dans le camp de réfugiés de Jabaliya, une zone densément bâtie de petites rues à la périphérie de la ville de Gaza, des images de la scène de la télévision Al-Jazeera ont montré au moins quatre grands cratères là où se trouvaient autrefois des bâtiments, au milieu d'une large bande de décombres entourée de débris partiellement effondrés.

Des dizaines de secouristes et de passants ont fouillé les décombres à la recherche de survivants sous les bâtiments écrasés. Des jeunes hommes ont transporté les formes molles de deux enfants depuis les étages supérieurs de la charpente en ruine d'un immeuble endommagé, tout en aidant un autre enfant et une femme à descendre. On ne sait pas si les enfants étaient vivants ou morts.

La libération d'otages envisagée

Mardi également, l'armée israélienne a déclaré que les troupes terrestres avaient pris le contrôle d'un bastion militaire du Hamas à l'ouest de Jabaliya, tuant 50 militants.

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a démenti les affirmations de l'armée, affirmant qu'elle tentait de justifier «son crime odieux» contre des civils.

Plus de 8500 Palestiniens ont été tués dans la guerre, pour la plupart des femmes et des mineurs, a déclaré mardi le ministère de la Santé de Gaza, sans fournir de répartition entre civils et combattants. Ce chiffre est sans précédent dans les décennies de violence israélo-palestinienne.

Plus de 1400 personnes sont mortes du côté israélien, principalement des civils tués le 7 octobre lors de la première attaque du Hamas - un chiffre également sans précédent. Les militants palestiniens ont également enlevé environ 240 personnes lors de leur incursion et ont continué à tirer des roquettes sur Israël.

Un jour après le premier sauvetage réussi par Israël d'un captif détenu par le Hamas, le porte-parole de la branche armée du groupe militant a déclaré qu'ils prévoyaient de libérer certains otages non israéliens qu'ils détiennent dans les prochains jours. Le Hamas a précédemment libéré quatre otages et a déclaré qu'il laisserait partir les autres en échange de milliers de prisonniers palestiniens détenus par Israël, qui a rejeté cette offre.

Fuite

Plus de la moitié des 2,3 millions de Palestiniens de Gaza ont fui leurs foyers, des centaines de milliers d'entre eux se réfugiant dans des écoles bondées gérées par l'ONU, transformées en refuges, ou dans des hôpitaux aux côtés de milliers de patients blessés.

La guerre a également menacé de déclencher des combats sur d'autres fronts. Israël et le groupe militant du Hezbollah libanais ont échangé des tirs quotidiennement le long de la frontière, et Israël et les États-Unis ont frappé des cibles en Syrie liées à l'Iran, qui soutient le Hamas, le Hezbollah et d'autres groupes armés dans la région.

L'armée a déclaré avoir abattu mardi ce qui semblait être un drone près de la ville la plus méridionale d'Eilat et intercepté un missile au-dessus de la mer Rouge, dont aucun n'a pénétré dans l'espace aérien israélien.

Les rebelles houthis soutenus par l'Iran au Yémen ont affirmé plus tard avoir tiré des missiles balistiques et des drones sur Israël, affirmant qu'il s'agissait de leur troisième opération de ce type et en menaçant davantage. Plus tôt ce mois-ci, un destroyer de la marine américaine en mer Rouge avait intercepté des missiles et des drones lancés vers Israël par les houthis, qui contrôlent une grande partie du nord du Yémen.

En Cisjordanie occupée, où les violences israélo-palestiniennes ont également augmenté, l'armée a démoli la maison familiale de Saleh al-Arouri, un haut responsable du Hamas exilé il y a plus de dix ans. Un responsable du village d'Aroura a déclaré que la maison était vacante depuis 15 ans.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que l'armée déployait des forces «à grande échelle, dans les profondeurs de Gaza».

«Les réalisations sur le champ de bataille ont été très élevées. Malheureusement, dans la guerre, il y a aussi un prix, et ces derniers jours, le prix a été élevé», a-t-il déclaré, faisant référence à la mort des deux soldats israéliens.

Les forces israéliennes auraient avancé au nord et à l'est de la ville de Gaza. Au sud de la ville, les troupes israéliennes tentaient également de couper la route principale du territoire et la route parallèle longeant la côte méditerranéenne, selon Dawood Shehab, porte-parole du Djihad islamique, un petit groupe militant allié au Hamas.

L'armée a déclaré avoir frappé quelque 300 cibles militantes au cours de la journée de mardi, y compris des complexes situés à l'intérieur de tunnels, et que ses troupes avaient engagé plusieurs combats contre des militants armés de missiles antichar et de mitrailleuses.

Over the past day, IDF troops operated in a Hamas terrorist stronghold in Jabaliya, northern Gaza.



The stronghold was used for training and execution of terrorism activities.



During the ground activity, the troops eliminated approx. 50 terrorists, as well as destroyed… pic.twitter.com/XMT7ZTZYKv — Israel Defense Forces (@IDF) October 31, 2023

Des séquences vidéo diffusées par l'armée montraient des soldats et un char circulant sur un chemin de terre entre deux rangées de bâtiments démolis, certains de trois ou quatre étages. Israël affirme qu'il cible les combattants et les infrastructures du Hamas, et que les militants opèrent parmi les civils, les mettant en danger.

Le Hamas a publié dimanche sa propre vidéo montrant ce qu'il dit être une bataille dans le nord de Gaza. Un combattant portant une caméra de type GoPro est sorti d'un tunnel avec un lance-grenades propulsé par fusée et a traversé des dunes de sable et des arbustes avec d'autres militants au milieu du bruit des coups de feu.

Il n'a pas été possible de confirmer indépendamment les informations des deux parties.

La crise humanitaire s'aggrave

La crise humanitaire à Gaza a continué de s'aggraver. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que deux hôpitaux avaient été endommagés et une ambulance détruite à Gaza au cours des deux derniers jours. Il indique que les 13 hôpitaux opérant dans le nord ont reçu des ordres d'évacuation israéliens ces derniers jours. Les médecins ont refusé de tels ordres, affirmant que cela équivaudrait à une condamnation à mort pour les patients sous assistance respiratoire.

L'hôpital Shifa de la ville de Gaza, le plus grand du territoire, est sur le point de manquer de carburant, a indiqué le ministère de la Santé.

Il n'y a pas d'électricité centrale à Gaza depuis des semaines, et Israël a interdit l'entrée du carburant nécessaire pour alimenter les générateurs des hôpitaux et des maisons, affirmant vouloir empêcher qu'il ne tombe entre les mains du Hamas.

Israël a permis à une quantité limitée de nourriture, d'eau, de médicaments et d'autres fournitures d'entrer depuis l'Égypte, mais cet approvisionnement est bien inférieur à ce qui est nécessaire, affirment les organisations humanitaires. Un convoi de 59 camions humanitaires est entré mardi par le passage de Rafah avec l'Égypte, le plus important à ce jour, portant le total entré depuis le 22 octobre à 216, selon Wael Abu Omar, porte-parole du Hamas pour le passage.

L'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) affirme que 64 de ses employés ont été tués depuis le début de la guerre, dont un homme tué avec sa femme et ses huit enfants lors d'une frappe lundi soir.

«Il s'agit du nombre le plus élevé jamais enregistré de travailleurs humanitaires de l'ONU tués dans un conflit dans le monde en si peu de temps», a déclaré la porte-parole Juliette Touma à l'Associated Press. «L'UNRWA ne sera plus jamais le même sans ces collègues.»

Quelque 800 000 personnes ont obéi aux ordres de l'armée israélienne de fuir la partie nord de la bande de Gaza vers le sud, selon Jonathan Conricus, porte-parole de l'armée israélienne. On estimait que le nord de Gaza comptait avant la guerre environ 1,1 million d'habitants.

La fenêtre pour fuir vers le sud pourrait toutefois se fermer, alors que les forces israéliennes ont atteint cette semaine la principale route nord-sud de Gaza. Une vidéo circulant lundi montrait un char ouvrant le feu sur une voiture qui s'était approchée d'un berme de sable mais faisait demi-tour. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que trois personnes avaient été tuées.

Jack Jeffrey et Lee Keath ont écrit du Caire. Wafaa Shurafa, rédacteur d'Associated Press, était à Deir al-Balah, dans la bande de Gaza. Samy Magdy au Caire et Kareem Chehayeb à Beyrouth ont contribué.