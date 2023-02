Le froid polaire qui traverse la province rend les routes plus glissantes et le ministère des Transports et de la Mobilité durable appelle à la prudence. Des opérations avec la Sûreté du Québec pour ralentir la circulation sont d'ailleurs prévues dans les prochains jours.

Plus la température descend, plus il est difficile de faire fondre la glace sur les routes et le ministère des Transports tient à ce que les automobilistes soient conscients des risques.

«Il va faire beau soleil en fin de semaine et les gens vont dire, "ah, il fait beau, la route est belle, on va en profiter". Il y aura probablement peu de congestion, ça signifie que les gens vont avoir des vitesses probablement plus élevées qu'à l'habitude, mais avec la glace noire, ils vont se faire prendre», a averti Louis-André Bertrand, porte-parole du ministère.

Il a ajouté que des patrouilles de retenues seront effectuées en collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ).

«Donc on va ralentir le trafic en faisant rouler des véhicules de la SQ avec des véhicules de patrouille du ministère pour ralentir la circulation, pour s'assurer justement que les gens respectent les vitesses.»

Les fondants routiers moins efficaces

Afin de rendre les routes plus sécuritaires, les équipes du ministère des Transports épandent des produits fondants, comme du sel de voirie et ensuite des abrasifs, comme de la pierre, pour augmenter l'adhésion des pneus sur la route.

Mais quand le mercure descend sous la barre des moins 15 degrés Celsius, il devint très difficile de faire fondre la glace, a expliqué Claude Bélanger, chef aux opérations au Centre de services Turcot du ministère des Transports.

«On essaie de briser le lien entre la glace et la surface de roulement. Le sel, c'est à ça que ça sert», mais «quand on a des froids comme ça, le chlorure de sodium qui est utilisé, à partir de moins 15 degrés Celsius, on étire sa limite.»

Il faudra faire «extrêmement attention», dans les courbes et les pentes, mais aussi sur les ponts, où il risque d'y avoir davantage de glace en raison de la vapeur d'eau, a expliqué Claude Bélanger.

Environnement Canada a émis des alertes de froid extrême pour presque l'entièreté de l'est du pays.

À Montréal, «des valeurs de refroidissement éolien entre moins 38 et moins 50 sont prévues jusqu'à samedi».