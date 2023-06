Des utilisateurs des médias sociaux partagent un moyen étonnamment efficace de se protéger à l'intérieur contre la fumée toxique des feux de forêt qui recouvre une grande partie de la côte Est : un ventilateur, quatre filtres à air et beaucoup de ruban adhésif.

Alors que les recherches de «purificateurs d'air» montent en flèche sur Google, des internautes publient sur TikTok et Facebook des informations sur la manière de fabriquer un purificateur d'air artisanal. Cette technique, connue sous le nom de méthode Corsi-Rosenthal, a attiré l'attention ces dernières années en raison de la pandémie et des feux de forêt qui font rage dans l'ouest des États-Unis.

Certains habitants de la côte Est découvrent pour la première fois la méthode du ventilateur carré, contrairement à leurs homologues de la côte Ouest, habitués à la fumée des incendies de forêt.

Angel Robertson, une femme de 34 ans de Seattle, a publié une vidéo sur TikTok pour montrer comment procéder. Dans sa vidéo, qui a été visionnée plus de 600 000 fois, Angel Robertson colle avec du ruban adhésif quatre filtres à air de 20 pouces x 20 pouces pour former une boîte et fixe le ventilateur sur le dessus. L'ensemble de l'appareil coûte une centaine de dollars.

Les experts en santé publique affirment que les purificateurs Corsi-Rosenthal sont très efficaces pour éliminer les particules de l'air.

Petri Kalliomäki, un chercheur postdoctoral à l'école de santé publique de l'Université du Maryland, a expliqué que leur taux de diffusion d'air pur est relativement élevé et qu'ils peuvent être utilisés pour purifier l'air non seulement contre la fumée, mais aussi contre le pollen et les virus.

Jeudi, à l'Université du Connecticut, Misti Levy Zamora, une professeure adjointe en sciences de la santé publique, et ses collègues distribuaient gratuitement des purificateurs Corsi-Rosenthal à tous ceux qui s'y arrêtaient. Mme Zamora a indiqué qu'elle avait effectué plusieurs tests sur le purificateur à l'université, dans des écoles publiques et chez elle.

«Je peux dire en toute confiance que cet appareil fonctionne très bien aujourd'hui, a-t-elle assuré. J'ai pu filtrer toutes les particules présentes dans l'air et les ramener en quelques minutes à ce qu'elles étaient la semaine dernière.»

Le pouvoir des médias sociaux a conduit à l'invention de la boîte, a raconté à l'Associated Press le co-inventeur Richard Corsi, le doyen de la faculté d'ingénierie de l'Université de la Californie à Davis.

Il a expliqué qu'en 2020, il avait fait un croquis un soir et avait publié son dessin sur Twitter. Jim Rosenthal, le patron de Tex-Air Filters, a repris le dessin et l'a construit. M. Corsi a indiqué qu'il voulait créer un purificateur bon marché que le consommateur moyen pourrait s'offrir.

«Lorsque vous devez sceller un bâtiment et réduire le flux d'air entrant, et lorsque vous devez passer beaucoup de temps à l'intérieur, c'est là que les purificateurs d'air portables peuvent vraiment faire la différence dans votre vie», a-t-il rappelé.