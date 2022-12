La police indique que trois des cinq personnes tuées lors d'une fusillade, dimanche soir, en banlieue de Toronto, étaient membres du conseil d'administration de l'immeuble en copropriété où a eu lieu le drame.

La Police régionale de York a précisé qu'elle n'était pas encore en mesure de divulguer l'identité des victimes, mais elle affirme que trois hommes et deux femmes sont morts dans cette fusillade.

La police a par contre identifié le tireur présumé: il s'agit de Francesco Villi, qui a été abattu par un policier dans l'immeuble dimanche soir.

Selon des documents judiciaires, un homme du même nom a eu un litige de longue date avec son conseil d'administration.

La «police des polices» en Ontario a par ailleurs déclaré lundi que le suspect avait utilisé une arme de poing semi-automatique et que les victimes avaient été retrouvées dans plusieurs unités, à différents étages de l'immeuble en copropriété.

Une porte-parole de l'Unité des enquêtes spéciales (UES) a précisé que le tireur présumé, un homme de 73 ans, habitait l'immeuble en copropriété de Vaughan où a eu lieu la fusillade. Cinq personnes ont été retrouvées mortes dans le bâtiment et une sixième personne a été transportée à l'hôpital.

«Ma compréhension de ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait plusieurs personnes mortes sur plusieurs étages», a déclaré lundi la porte-parole de l'UES, Kristy Denette, lors d'une conférence de presse à l'extérieur de l'immeuble, sur la rue Jane.

Une quinzaine d'autopatrouilles et un camion d'identification médico-légale étaient présents à l'extérieur de l'immeuble lundi. Les résidents qui avaient été évacués la veille ont pu regagner l'immeuble tôt lundi matin.

La police avait été alertée vers 19h30, dimanche soir, concernant un «tireur actif». À l'arrivée des policiers, ils ont été témoins d'une «scène horrible», a relaté le chef Jim MacSween, lors d'une conférence de presse en fin de soirée.



