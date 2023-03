Gary Rossington, le dernier membre original survivant de Lynyrd Skynyrd qui a également aidé à fonder le groupe, est décédé dimanche à l'âge de 71 ans. Aucune cause de décès n'a été donnée.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

«C'est avec notre plus profonde sympathie et tristesse que nous devons vous informer que nous avons perdu notre frère, ami, membre de la famille, auteur-compositeur et guitariste, Gary Rossington, aujourd'hui», a écrit le groupe sur Facebook. «Gary est maintenant avec ses frères et sa famille Skynyrd au paradis et joue les beaux jours, comme il le fait toujours. Veuillez garder Dale, Mary, Annie et toute la famille Rossington dans vos prières et respecter l'intimité de la famille en ces temps difficiles.»

Rossington a trompé la mort plus d'une fois, a rapporté Rolling Stone. Il a survécu à un accident de voiture en 1976 dans lequel il a conduit sa Ford Torino dans un arbre, inspirant la chanson de mise en garde du groupe «That Smell». Un an plus tard, il est sorti de l'accident d'avion de 1977 qui a tué le chanteur Ronnie Van Zant, le guitariste Steve Gaines et la choriste Cassie Gaines, avec deux bras cassés, une jambe cassée et un estomac et un foie perforés.

«C'était une chose dévastatrice», a-t-il déclaré à Rolling Stone en 2006. «Vous ne pouvez pas simplement en parler de manière décontractée et ne pas avoir de sentiments à ce sujet.»

Au cours des années suivantes, Rossington a subi un quintuple pontage en 2003, a subi une crise cardiaque en 2015 et a subi de nombreuses chirurgies cardiaques ultérieures, quittant plus récemment Lynyrd Skynyrd en juillet 2021 pour se remettre d'une autre procédure. Lors de spectacles récents, Rossington interprétait des parties du concert et s'absentait parfois de concerts complets.

Rossington est né le 4 décembre 1951 à Jacksonville, en Floride, et a été élevé par sa mère après la mort de son père. Après avoir rencontré le batteur Bob Burns et le bassiste Larry Junstrom, Rossington et ses nouveaux amis ont formé un groupe, qu'ils ont essayé de jongler avec leur amour du baseball.

Selon Rolling Stone, c'est lors d'un match fatidique de la Petite Ligue que Ronnie Van Zant a frappé une ligne dans les omoplates du joueur adverse Bob Burns et a rencontré ses futurs camarades de groupe. Rossington, Burns, Van Zant et le guitariste Allen Collins se sont réunis cet après-midi-là à la maison de Burns à Jacksonville pour jammer «Time Is on My Side» des Rolling Stones.

En adoptant Lynyrd Skynyrd comme nom du groupe - à la fois une référence à un entraîneur sportif du même nom au lycée de Rossington et à un personnage du hit «Hello Muddah, Hello Fadduh» de 1963 - le groupe a sorti son premier album en 1973. Une collection de blues-rock teinté de country et de soul sudiste, l'album comprenait désormais des classiques comme «Tuesday's Gone», «Simple Man» et «Gimme Three Steps», mais c'est le morceau de clôture, le «Free Bird» de près de 10 minutes, qui est devenu la carte de visite du groupe, en grande partie grâce au slide évocateur de Rossington joué sur sa Gibson SG.

Rossington a déclaré à Rolling Stone qu'il n'avait jamais considéré Skynyrd comme un groupe tragique, malgré tous les drames et la mort du groupe. «Je ne considère pas cela comme une tragédie – je le considère comme une vie», a-t-il déclaré lors de l'intronisation du groupe au Rock & Roll Hall of Fame en 2006. «Je pense que le bien l'emporte sur le mal.»