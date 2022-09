L'homme armé, et qui était considéré dangereux, a été «retrouvé et maîtrisé» par les policiers dans le secteur de Saint-Elzéar, dans la MRC de Bonaventure, a indiqué la Sûreté du Québec (SQ) vendredi soir.

L'enquête suit son cours et le suspect sera rencontré par les enquêteurs, a affirmé la SQ.



Le corps policier a affirmé que le secteur est maintenant sécurisé et que «les citoyens confinés peuvent sortir de leur abri».

Les gens du secteur en Gaspésie avaient été incités à se mettre à l'abri puisque l'homme armé était activement recherché par les policiers de SQ.

Une alerte a retenti dans les médias au Québec et sur les téléphones intelligents vendredi après-midi, à 15h34, pour aviser la population que l'individu se trouvait dans le secteur de Saint-Elzéar, dans la MRC de Bonaventure.

«Une intervention est en cours dans le secteur de Saint-Elzéar de Bonaventure depuis 2h30 ce matin, concernant un individu en crise. Il aurait quitté sa résidence à pied en direction d'un boisé, dans le secteur du chemin Central et cet après-midi, la Sûreté du Québec a eu la confirmation que cet individu est armé», avait précisé la sergente Marythé Bolduc, porte-parole de la SQ, à La Presse Canadienne.

La population dans le secteur était invitée à la plus grande prudence. Le message lancé par «Québec en alerte» appelait les résidants du secteur à rester à l'intérieur, à verrouiller leurs portes et à s'éloigner des fenêtres et à suivre les directives des autorités locales. Sur Twitter, la Sûreté du Québec parlait d'une «menace imminente» à Saint-Elzéar, et publiait une photo du suspect.

Sur les réseaux sociaux, les réactions étaient nombreuses sur les comptes officiels de la Sûreté du Québec sur Facebook et Twitter, questionnant notamment la pertinence d'étendre l'alerte à des centaines de kilomètres des lieux de l'intervention, comme aux populations de Montréal et Ottawa qui ont reçu l'alerte sur leurs écrans.

«Nous sommes conscients que l'alerte déclenchée dans le secteur de Saint-Elzéar-de-Bonaventure, en Gaspésie, a été entendue à l'échelle de la province. Nous sommes également conscients des inconvénients que cela pourrait avoir causés à certains. Des vérifications sont en cours afin de déterminer les causes de cette problématique rencontrée», précisait un message de la Sûreté du Québec tout juste avant 17h.