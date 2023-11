Environ 200 000 Palestiniens ont quitté le nord de la bande de Gaza pour se rendre dans le sud où la situation s'est détériorée ces derniers jours, a indiqué mardi une agence de l'ONU, alors que les troupes israéliennes combattaient les militants autour des hôpitaux où les patients, les nouveau-nés et le personnel médical sont bloqués sans électricité et avec des fournitures qui s'amenuisent.

Un seul hôpital dans le nord est maintenant en mesure d'accueillir des patients, selon le bureau humanitaire de l'ONU connu sous le nom d'OCHA. Aucun des autres n'est en mesure de fonctionner, y compris le plus grand de Gaza, Chifa, qui est encerclé par les troupes israéliennes et où la vie de dizaines de patients, y compris des nouveau-nés, est en danger.

Le ministère de la Santé du territoire dirigé par le Hamas a proposé mardi que l'établissement soit évacué sous la supervision de la Croix-Rouge.

La guerre, qui en est à sa sixième semaine, a été déclenchée par l'attaque surprise du Hamas contre Israël, au cours de laquelle les militants ont tué des centaines de civils et ramené quelque 240 otages à Gaza. La guerre a tué des milliers de civils palestiniens et a semé la destruction dans l'enclave appauvrie.

Détérioration de la situation dans le sud

Israël a exhorté les civils à évacuer la ville de Gaza et les zones environnantes dans le nord, mais la partie méridionale du territoire assiégé n'est guère plus sûre. Israël effectue de fréquentes frappes aériennes dans toute la bande de Gaza, frappant ce qu'il dit être des cibles militantes, mais tuant souvent des femmes et des enfants.

Les abris gérés par l'ONU dans le sud sont gravement surpeuplés, avec en moyenne une toilette pour 160 personnes. Au total, quelque 1,5 million de Palestiniens, soit plus des deux tiers de la population de Gaza, ont fui leur domicile.

Les gens font la queue pendant des heures pour obtenir du pain et de l'eau saumâtre. Les ordures s'accumulent, les eaux usées inondent les rues et les robinets sont à sec en raison de l'absence de carburant, nécessaire à la production de l'électricité qui alimente les systèmes d'adduction d'eau. Depuis le début de la guerre, Israël a interdit les importations de carburant, arguant que le Hamas l'utiliserait à des fins militaires.

L'arrivée d'un temps pluvieux et froid a ajouté à la misère. Dans un camp de tentes situé à l'extérieur d'un hôpital dans la ville centrale de Deir al-Balah, les gens marchent dans la boue en tendant des bâches en plastique sur des tentes fragiles.

L'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, qui s'efforce de fournir des services de base à plus de 600 000 personnes réfugiées dans des écoles et d'autres installations dans le sud, a prévenu qu'elle pourrait manquer de carburant d'ici mercredi, ce qui l'obligerait à interrompre la plupart des opérations d'aide. Elle a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de continuer à importer des quantités limitées de nourriture et de médicaments par le point de passage égyptien de Rafah, le seul lien de Gaza avec le monde extérieur.

Situation critique des hôpitaux

Alors que les forces israéliennes combattent les militants palestiniens dans le centre de la ville de Gaza, les deux camps se sont emparés de la situation critique des hôpitaux.

Israël accuse le Hamas d'utiliser les hôpitaux comme couverture pour ses combattants et prétend que les militants ont installé leur principal centre de commandement à l'intérieur et en dessous de Chifa. Israël affirme que ces affirmations sont fondées sur des renseignements, mais n'a pas fourni de preuves visuelles à l'appui.

Le Hamas et le personnel de l'hôpital Chifa nient ces allégations, et le ministère de la Santé indique qu'il a invité des organisations internationales à enquêter sur l'établissement.

Lundi, l'armée a diffusé des images d'un hôpital pour enfants dans lequel ses forces sont entrées au cours du week-end, montrant des armes qu'elle dit avoir trouvées à l'intérieur, ainsi que des pièces au sous-sol où, selon elle, des militants retenaient des otages. La vidéo montre ce qui semble être des toilettes et un système de ventilation installés à la hâte dans le sous-sol.

Le ministère de la Santé a rejeté ces allégations, affirmant que la zone avait été transformée en refuge pour les personnes déplacées.

Depuis des semaines, le personnel de Chifa, à court de fournitures, opère des blessés de guerre, y compris des enfants, sans anesthésie et en utilisant du vinaigre comme antiseptique. Après l'exode massif du week-end, il ne reste plus que quelques milliers de personnes.

Le ministère de la Santé a annoncé que 40 patients, dont trois bébés, sont décédés depuis que sa génératrice de secours est tombée en panne sèche samedi. L'armée a déclaré avoir placé du carburant à plusieurs pâtés de maisons de Chifa, mais que les militants du Hamas ont empêché le personnel d'y accéder. Le ministère a contesté cette affirmation et a ajouté que la quantité était dérisoire par rapport aux besoins de l'hôpital.

Selon le ministère, il reste 36 bébés qui risquent de mourir parce qu'il n'y a pas d'électricité pour les incubateurs.

L'armée israélienne a assuré qu'elle avait entrepris de transférer des incubateurs à Chifa. Christian Lindmeier, porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, a dit que les incubateurs seraient inutiles sans électricité et que le seul moyen de sauver les nouveau-nés était de les transférer hors de Gaza.

«Un autre hôpital assiégé ou attaqué n'est pas une solution viable. Aucun endroit n'est sûr à Gaza en ce moment», a-t-il déclaré à l'Associated Press. Il a ajouté qu'une évacuation nécessiterait du matériel spécialisé et un cessez-le-feu le long de la route.

Ashraf al-Qidra, porte-parole du ministère, a déclaré mardi que le ministère avait proposé d'évacuer l'hôpital sous la supervision du Comité international de la Croix-Rouge et de transférer les patients vers des hôpitaux en Égypte, mais qu'il n'avait reçu aucune réponse. Il a ajouté que 120 corps seront enterrés dans une fosse commune à l'intérieur de l'hôpital parce qu'il n'est pas possible de les transporter en toute sécurité vers des cimetières.

Le droit international accorde aux hôpitaux une protection particulière en temps de guerre. Les hôpitaux peuvent perdre ces protections si les combattants les utilisent pour cacher des combattants ou stocker des armes, mais le personnel et les patients doivent être avertis suffisamment à l'avance pour pouvoir être évacués, et les dommages causés aux civils ne doivent pas être disproportionnés par rapport à l'objectif militaire.

La Croix-Rouge a tenté lundi d'évacuer quelque 6000 personnes d'un autre hôpital de la ville de Gaza, Al-Quds, mais a indiqué que son convoi avait dû rebrousser chemin en raison des bombardements et des combats.

Vendredi dernier, plus de 11 000 Palestiniens, dont deux tiers de femmes et de mineurs, avaient été tués depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé, qui ne fait pas de distinction entre les morts civiles et militantes. Environ 2700 personnes sont portées disparues.

Les responsables de la santé n'ont pas actualisé le bilan depuis lors, invoquant la difficulté de collecter des informations.

Du côté israélien, on dénombre au moins 1200 morts, pour la plupart des civils tués lors de l'attaque initiale du Hamas. L'armée affirme que 46 soldats ont été tués lors d'opérations terrestres à Gaza et que des milliers de militants ont été tués.

Environ 250 000 Israéliens ont évacué les communautés proches de Gaza, où les militants palestiniens continuent de tirer des barrages de roquettes, et le long de la frontière nord, où Israël et le groupe militant libanais Hezbollah ont échangé des tirs à plusieurs reprises.

La guerre a également alimenté les tensions en Cisjordanie occupée par Israël, où au moins sept Palestiniens ont été tués dans la nuit lors d'un raid israélien, a déclaré mardi le ministère palestinien de la Santé. L'armée n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Plus de 190 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le 7 octobre.