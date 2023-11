Israël et le Hamas ont convenu d'un cessez-le-feu de quatre jours dans la guerre à Gaza – une avancée qui facilitera la libération de dizaines d'otages détenus par des militants ainsi que des Palestiniens emprisonnés par Israël, et apportera un afflux important d'aide au territoire assiégé, ont annoncé des responsables mercredi.

La trêve a fait naître l'espoir de mettre un terme à la guerre, déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël. Maintenant dans sa septième semaine, le conflit a ravagé de vastes étendues de Gaza, alimenté une vague de violence en Cisjordanie occupée et attisé les craintes d’une conflagration plus large à travers le Moyen-Orient.

Le Qatar, pays du golfe Persique, a annoncé l'accord, et la chaîne de télévision publique égyptienne Qahera a précisé que la trêve entrerait en vigueur jeudi à 10 heures, heure locale. Les deux pays ont joué un rôle clé dans la médiation entre Israël et le Hamas.

Cinquante otages seront libérés par étapes, en échange de la libération de ce que le Hamas a annoncé être 150 prisonniers palestiniens. Les deux parties relâcheront d’abord les femmes et les enfants, et l’acheminement de l’aide humanitaire vers le territoire assiégé sera intensifié.

Le premier ministre Benjamin Nétanyahou a prévenu qu'Israël reprendrait la guerre après la trêve et continuerait à se battre «jusqu'à ce que nous atteignions tous nos objectifs», y compris la destruction des capacités de combat et de gouvernement du Hamas et le retour de tous les otages.

Les habitants de la ville de Gaza ont révélé que les combats s'y étaient intensifiés dans la nuit de mercredi, avec des tirs d'armes à feu, de l'artillerie lourde et des frappes aériennes dans les quartiers centraux.

UNE PERCÉE DIPLOMATIQUE

Cette annonce vient couronner des semaines de négociations indirectes menées par le Qatar entre Israël et le Hamas, un groupe militant islamique qui a repris Gaza à l'Autorité palestinienne internationalement reconnue en 2007 et qui la gouverne depuis. Les États-Unis et l'Égypte ont également participé à des négociations intermittentes pour libérer certains des quelque 240 otages capturés par le Hamas et d'autres militants lors de leur raid du 7 octobre.

Le premier ministre et haut diplomate du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a dit qu’il espérait que l’accord aboutirait à terme à un cessez-le-feu permanent et à des «pourparlers sérieux» sur la résolution du conflit israélo-palestinien.

Israël a dit que la trêve serait prolongée d'un jour supplémentaire pour chaque tranche de dix otages supplémentaires libérés par le Hamas. Le Comité international de la Croix-Rouge a annoncé qu'il pouvait apporter son aide à toute libération.

Le ministère israélien de la Justice a publié une liste de 300 prisonniers admissibles à la libération dans le cadre de l'accord, principalement des adolescents détenus au cours de l'année écoulée pour jets de pierres et autres délits mineurs. Selon la loi israélienne, le public dispose de 24 heures pour s'opposer à toute libération.

L'armée israélienne affirme avoir arrêté presque 2000 Palestiniens en Cisjordanie depuis le début de la guerre, pour la plupart des membres présumés du Hamas. Plus de 200 Palestiniens y ont été tués, souvent lors de fusillades déclenchées par des raids militaires.

LA GUERRE VA-T-ELLE REPRENDRE?

Le long processus de libération des otages obligera Israël à freiner son offensive et pourrait, à terme, mettre fin à la guerre sans atteindre son objectif d’écraser le Hamas. La dévastation a déjà galvanisé les critiques internationales à l’encontre d’Israël, et même les États-Unis, son plus proche allié, ont exprimé leur inquiétude quant au lourd tribut imposé aux civils de Gaza.

Une frappe aérienne a touché dans la nuit un immeuble résidentiel dans la ville méridionale de Khan Younis, tuant 17 personnes, dont des enfants, a déclaré un témoin. Un journaliste d'Associated Press a vu les corps de deux enfants extraits des décombres, l'un d'eux étant grièvement brûlé.

Dans le nord de Gaza, environ 60 corps et 200 personnes blessées lors de violents combats ont été transportés dans la nuit à l'hôpital Kamal Adwan, a déclaré mercredi le directeur de l'hôpital, le docteur Ahmed al-Kahlout, à la chaîne de télévision Al-Jazeera. Il a déclaré que l'hôpital utilisait de l'huile de cuisson pour faire fonctionner son générateur.

L’hôpital Al-Aqsa, dans le centre de Gaza, a révélé que 128 corps avaient été transportés dans la nuit après des frappes à proximité, soit plus du double du nombre arrivé mardi soir.

Malgré le lourd tribut imposé aux civils palestiniens, le chef du Hamas, Yehya Sinwar, présentera probablement la libération des prisonniers – considérés par la plupart des Palestiniens comme des héros résistant à l’occupation – comme une réalisation majeure, et déclarera la victoire si la guerre prend fin.

Le Hamas a déclaré que des centaines de camions transportant de l’aide humanitaire – y compris du carburant – seraient autorisés à entrer à Gaza et que les avions israéliens limiteraient leurs opérations pendant le cessez-le-feu.

La guerre a éclaté début octobre, lorsque plusieurs milliers de militants du Hamas ont franchi les formidables défenses d'Israël et ont envahi le sud, tuant au moins 1200 personnes, pour la plupart des civils, et en faisant de nombreux autres prisonniers. Israël a répondu par des semaines de frappes aériennes dévastatrices sur Gaza, suivies d'une invasion terrestre.

Plus de 11 000 Palestiniens ont été tués lors de l'offensive israélienne, selon le ministère de la Santé du territoire contrôlé par le Hamas. Il ne fait pas de différence entre les civils et les militants, même si environ les deux tiers des morts ont été identifiés comme étant des femmes et des mineurs.

Le ministère a précisé que depuis le 11 novembre, il avait perdu la capacité de compter les morts en raison de l'effondrement d'une grande partie du système de santé, mais estime que le nombre a fortement augmenté depuis lors. Quelque 2700 personnes sont portées disparues et seraient ensevelies sous les décombres.

Plus de 1,7 million de Palestiniens ont été déplacés à cause de la guerre, et beaucoup, sinon la plupart, ne pourront pas rentrer chez eux en raison des vastes dégâts dans le nord et de la présence continue des troupes israéliennes.

La guerre a également entraîné de graves pénuries de nourriture, de médicaments et d’autres produits de première nécessité sur l’ensemble du territoire. Israël a interrompu toutes ses importations de carburant au début de la guerre, provoquant une panne d'électricité sur l'ensemble du territoire.

UN ACCORD POURRAIT DIVISER LES ISRAÉLIENS

Le retour des otages pourrait remonter le moral en Israël. Les familles des otages – qui comprennent des bébés et des personnes âgées – ont organisé des manifestations massives pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il les ramène chez elles.

Mais ils pourraient aussi se retrouver divisés puisque certains otages sont libérés et d’autres restent à Gaza. Les soldats seront probablement les derniers à être libérés, et leurs familles pourraient faire pression sur le gouvernement pour qu'il prolonge la trêve jusqu'à leur retour chez eux.

Le Hamas aura entre-temps une chance de se regrouper après avoir subi de lourdes pertes, surtout s'il prolonge la trêve avec de nouvelles libérations d'otages. Les troupes et les chars israéliens devraient rester sur place, malgré les risques de rester stationnés derrière les lignes ennemies.

Israël assure avoir tué des milliers de combattants du Hamas et détruit des parties du système de tunnels du groupe. Mais les responsables israéliens reconnaissent qu'une grande partie de l'infrastructure du Hamas reste intacte. L'armée affirme que 68 soldats ont été tués lors d'opérations terrestres.