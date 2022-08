La ministre des Affaires étrangères du Canada a tenu une conférence de presse à Montréal, mercredi, avec son homologue allemande, à la suite de la décision controversée du Canada de renvoyer des pièces d’un gazoduc russe en Allemagne.

La ministre Mélanie Joly et la ministre fédérale allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock ont visité le terminal de grain de céréales au Vieux-Port, mercredi matin.

Les deux ministres ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle elles ont parlé de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des conséquences de la guerre sur les prix de l’énergie et des denrées alimentaires.

«Nous faisons tous face aux conséquences des choix de M. Poutine. [...] La situation à l’étranger est critique», a affirmé Mme Joly.

Mme Joly a rappelé que le Canada a augmenté de 30% sa production de céréales pour contrer les effets de la crise en Ukraine. «Je suis très optimiste pour l’avenir», a-t-elle ajouté.

Concernant la question des turbines, la ministre allemande Baerbock a remercié du soutien apporté par le Canada.

«Nous voyons maintenant comment la dépendance peut se transformer en question de sécurité. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien à la turbine pour Nord Stream One. [...] Vous avez soutenu la solidarité européenne. Cela souligne le leadership de votre pays. Nous devons nous tenir côte à côte. Je sais que ce n'était pas facile pour vous et je vous en suis reconnaissant», a-t-elle déclaré en ajoutant qu'il faut rester solidaires devant la Russie.

La ministre Joly a expliqué qu'il était difficile de prendre cette décision, mais qu'il était nécessaire pour faire face à la Russie.

«Notre but était de trouver une solution. À la fin de la journée, nous savons que Poutine pratique une guerre hybride. Il utilise la pression économique pour tenter de nous diviser. Il tentait se trouver un prétexte un alibi, mais on a maintenant la confirmation que c'était du bluff», a-t-elle précisé.

«Nous constatons qu'il y a une crise énergétique en Europe. Le Canada est en mode solutions. Nous discutons des possibilités sur les manières d’aider l’Allemagne tout en gardant en tête nos objectifs de lutte aux changements climatiques», a renchéri la ministre Joly.

Après la conférence de presse, les deux ministres ont particpé à un déjeuner-causerie organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Bienvenue au Canada @ABaerbock!



Partenaires transatlantiques et alliés de l'OTAN, le 🇨🇦 et l'🇩🇪ont de profonds liens. Nous travaillerons ensemble pour faire face aux conséquences de la guerre de Poutine, gérer la crise alimentaire et lutter contre le changement climatique. pic.twitter.com/0CpgZxnf4u