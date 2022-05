Le gouvernement de Justin Trudeau a déposé le projet de loi C-21, une nouvelle tentative de renforcer le contrôle des armes à feu au Canada. Le projet propose notamment un gel national sur des armes de poing au pays.

Ce gel aurait pour effet d’empêcher l’importation, l’achat, la vente ou le transfert des armes de poing.



«Un Canadien tué par une arme à feu un est un de trop», a déclaré le premier ministre du Canada pour appuyer sur le plan de son gouvernement pour lutter contre la violence par armes à feu.

Le projet de loi C-21 promet également la révocation des permis d’armes à feu aux personnes impliquées dans des actes de violence domestique ou de harcèlement criminel.

Le gouvernement fédéral souhaite également mettre les bouchées doubles dans la lutte contre les crimes reliés aux armes à feu en commençant par s’attaquer à la contrebande et le trafic de ces armes.

Le projet de loi propose des sanctions pénales plus sévères et des outils supplémentaires aux forces policières afin de faciliter les enquêtes sur les crimes commis avec des armes à feu. De plus, des mesures de sécurité supplémentaires aux frontières sont proposées.

«Il faut aussi continuer de faire de la prévention avec les jeunes qui pourraient avoir des contacts avec les milieux criminalisés. Il faut poursuivre nos efforts pour s’attaquer à l’importation illégale à nos frontières», a soutenu M. Trudeau.

Le premier ministre a également mentionné qu’il souhaitait exiger la modification permanente des chargeurs d’armes d’épaule pour qu’ils ne puissent jamais contenir plus que cinq cartouches.

Une «loi drapeau rouge»

Le premier ministre souhaite proposer un nouveau pouvoir aux tribunaux dans les circonstances violence conjugales, la violence fondée sur le sexe et l’automutilation au moyen d’une arme à feu. En vertu de cette loi, les tribunaux pourraient exiger que les personnes considérées comme un danger pour elles-mêmes ou pour autrui remettent leurs armes à feu aux forces de l’ordre.

Certaines mesures seraient mises en place afin d’assurer la sécurité de cette personne et d’autrui lors de cette procédure, notamment en protégeant son identité.

Le gouvernement investira 6,6 millions de dollars pour mieux faire connaître le projet de loi C-21 par toute la population canadienne, incluant les groupes vulnérables et marginalisés.