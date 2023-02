J’ai reçu la semaine dernière le fameux courriel de Netflix m’annonçant que je devrais, avant le 21 février, définir un emplacement principal sous peine de voir certains appareils liés à mon compte ne plus avoir accès au service.

J’ai tout d’abord pensé que ça ne me visait pas vraiment, puisque mon forfait (Premium HD) m’autorise à utiliser la plateforme sur plusieurs écrans. Quatre, pour être plus précise. Cela me convient parfaitement puisque j’ai 3 enfants et que cela leur permet d’utiliser leur compte même quand ils sont chez leur père. Mais non. Paraît-il qu’en définissant mon emplacement, ma progéniture ne pourra plus utiliser mon identifiant sur le téléviseur de leur père.



Je comprends qu’il faut payer plus

J’écris ceci, et je réalise que je veux absolument clarifier une chose : je trouve ça fondamental et important qu’on paie le juste prix pour le contenu qu’on consomme. D’ailleurs, l’un des pièges dans lequel sont tombées plusieurs plateformes lors de leur création a été de ne pas demander un tarif assez élevé. Je sais, l’objectif était d’obtenir le plus d’abonnés possible. Mais beaucoup de consommateurs sont désormais très ennuyés par les hausses de tarifs continuelles que nous imposent ces géants du streaming et déçus, ils mettent fin à leur service. N’aurait-il pas été plus profitable de gagner des abonnés grâce au contenu de qualité produit avec un coût d’abonnement raisonnable plutôt que susciter la grogne ? On ne le saura jamais.

Là, ce qu’on sait, c’est que Netflix a réalisé qu’il n’avait pas les moyens de ses ambitions et qu’une autre hausse de tarif serait moins payante que d’aller chercher l’argent dans les poches des gens qui se partagent leur mot de passe. Fair enough.

C’est vrai qu’une personne qui paie pour un abonnement solo et qui partage son accès avec 28 de ses amis, ce n’est pas tellement respectueux du contenu. Je suis pour que ces profiteurs du système paient pour le service dont ils profitent parce que je considère que ces revenus supplémentaires servent aux créateurs et permettent à Netflix d’offrir des contenus d’une plus grande qualité. On ne peut pas visionner des séries comme Stranger Things et penser que tout ça se finance à peu de frais. On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre.

Une vision rétrograde de la famille

Mais là où je débarque, là où je débarque vraiment, c’est quand la plateforme me dit qu’une famille, ça vit nécessairement sous le même toit. Me semble qu’on est tellement rendu ailleurs. Me semble qu’une famille, en 2023, ça peut être tellement de choses.

Revenons à mon exemple. À proprement parler, je ne suis plus en couple avec le père de mes petits, mais nous sommes encore une famille pour nos enfants. Alors pourquoi ne pourrait-on pas partager nos abonnements à différentes plateformes de streaming comme on partage les coûts pour la carte OPUS de notre plus grande ou une passe de ski ? Ça ne fait pas de sens pour moi et je suis convaincue que l’image de marque de Netflix va souffrir de cette vision très figée de la famille.

Et là, je n’ai pas parlé des familles recomposées, des couples qui ne vivent pas ensemble et des amis qui ont décidé de partager certaines dépenses parce qu’on vit dans un monde où c’est de plus en plus difficile d’arriver seul. Pourquoi, si on paie pour pouvoir utiliser plusieurs écrans, ne peut-on pas utiliser ces écrans à l’adresse qui nous convient ? Je veux dire, c’est pas des maudites affaires de Netflix si oui ou non, moi et les membres de ma « famille », on vit sous le même toit.

Non, ce qui est important, ce n’est pas mon adresse, c’est que je paie pour le service que j’utilise. Pourquoi ne pas avoir fait un prix par écran au lieu de nous imposer un lieu de résidence ? Et je sais qu’on peut payer pour un abonné supplémentaire. « Les abonnés standards peuvent ajouter un membre de plus, tandis que les abonnés Premium ont droit à deux membres supplémentaires à l’extérieur de l’emplacement principal. » C’est ce que spécifie Netflix. Encore une fois, c’est bien beau, mais dans ma famille recomposée, on est 7. Donc ça ne fonctionne pas.

Je ne sais pas si Netflix va revenir en arrière. Je lisais que plusieurs Canadiens se sont désabonnés en guise de protestation. Mais je le redis, une famille, ça peut prendre tellement d’autres formes que deux parents qui vivent à la même adresse.

Il est très décevant qu’une entreprise qui se prétend à l’avant-garde soit à ce point figée dans cette vision du monde.