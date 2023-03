Une ourse noire hébergée à l'Écomusée de Montréal a décidé que c'était le printemps, même si une tempête hivernale est en route pour le week-end.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Génie est sortie vendredi de sa maison d'hibernation et a passé du temps à se rouler dans la neige et à profiter du temps ensoleillé.

«Pour nous, à l'Écomusée, c'est véritablement le début du printemps lorsque Génie, notre ourse noire, se réveille de son hibernation», a déclaré la biologiste de l'écomusée Elizabeth Landry.

Mme Landry a déclaré que le personnel surveille l'ourse tout au long de l'année, mais que c'est l'animal qui décide quand il hiberne et quand il se réveille pour le printemps.

«Elle a un certain processus», a déclaré Mme Landry. « Les ours se préparent pour l'hiver à l'automne, et tout au long de l'été ; ils mangent pour faire leurs réserves, pour hiberner et pour pouvoir s'en sortir. C'est vraiment à elle de décider. Il y a des signes clairs pour que nous sachions qu'elle est prête à aller dormir, et quand elle décide qu'elle en a fini avec ça, c'est tout.»