La légende de l’UFC Georges St-Pierre entraînerait Elon Musk en vue de son combat face au grand patron de Meta, Mark Zuckerberg.

Le Québécois avait interpellé le milliardaire sur Twitter afin de le préparer en vue de son affrontement.

@elonmusk I'm a huge fan of yours and it would be an absolute honor to help you and be your training partner for the challenge against Zuckerberg 👊😁