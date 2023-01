Les Golden Globes ont repris les ondes mardi avec un tapis rouge rempli de célébrités.

Le film «Tout, partout, tout à la fois» et la série «Abbott Elementary» ont remporté de nombreux trophées, alors que la remise des prix cherchait à raviver son glamour pré-pandémie et pré-scandale.

Le maître de cérémonie, le comédien Jerrod Carmichael, a donné le coup d’envoi des 80e Golden Globes au Beverly Hilton à Beverly Hills, en Californie.



Cette image publiée par NBC montre l'hôte Jerrod Carmichael lors de la 80e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards au Beverly Hilton Hotel le mardi 10 janvier 2023 à Beverly Hills, en Californie. Rich Polk | NBC via AP

Il s’est plongé directement dans les problèmes qui ont chassé les Globes de la télévision et ont conduit une grande partie de l’industrie du divertissement à boycotter la Hollywood Foreign Press Association après qu’il a été révélé que le groupe n’avait aucun membre noir.

«Et je vais vous dire pourquoi je suis ici. Je suis ici parce que je suis noir», a-t-il dit.

«Les Fabelman» de Steven Spielberg et «Les Banshees d’Inisherin» de Martin McDonagh ont remporté chacun un trophée du meilleur film. M. Spielberg a aussi décroché celui de meilleur réalisateur.



Peter Czernin, de gauche à droite, Colin Farrell, Martin McDonagh, Kerry Condon, Brendan Gleeson, Graham Broadbent et Barry Keoghan posent dans la salle de presse avec le prix du meilleur film, comédie musicale ou comédie pour "The Banshees of Inisherin" à la 80e assemblée annuelle Golden Globe Awards au Beverly Hilton Hotel le mardi 10 janvier 2023 à Beverly Hills, en Californie. Chris Pizzello | Invision | AP

Les actrices et acteurs Cate Blanchett pour «Tár», Austin Butler pour «Elvis», Michelle Yeoh pour «Tout, partout, tout à la fois» et Colin Farrell pour «Les Banshees d’Inisheri» ont également été sacrés.

Le film sur la dictature militaire «Argentina, 1985» de Santiago Mitre s’est mérité le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère.

Du côté de la télévision, «Abbott Elementary» et «Le Lotus blanc» ont récolté plusieurs prix.



Janelle James, de gauche à droite, Quinta Brunson, Lisa Ann Walter et Sheryl Lee Ralph posent dans la salle de presse avec le prix de la meilleure série télévisée, comédie musicale ou comédie pour «Abbott Elementary» lors de la 80e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards au Beverly Hilton Hotel le Mardi 10 janvier 2023, à Beverly Hills, en Californie. Chris Pizzello | Invision | AP

Sean Penn a profité de la cérémonie pour présenter un message du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

«Il n’y aura pas de troisième guerre mondiale», a déclaré M. Zelensky dans un message enregistré, prédisant la défaite de la Russie. «Ce n’est pas une trilogie.»