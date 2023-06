Le pilote Red Bull Max Verstappen s'est révélé le plus rapide sous la pluie lors de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Formule 1 du Canada, samedi.

Verstappen a signé un temps d'une minute et 23,106 secondes (1:23,106) sur le bitume détrempé du circuit Gilles-Villeneuve, retranchant 0,291 seconde au temps du pilote Ferrari Charles Leclerc.

L'Espagnol Fernando Alonso, au volant de son Aston Martin, a suivi en troisième place à plus de 1,3 seconde du Hollandais. Son coéquipier, le Québécois Lance Stroll, s'est contenté du septième temps, à 1,838 seconde.

Lewis Hamilton, qui avait dominé la deuxième séance d'essais libres la veille, a suivi en 10e place chez Mercedes, tandis que George Russell n'a pu faire mieux que le 15e chrono.

Les chronos étaient près de 10 secondes plus lents que ceux de la veille, à cause de la pluie qui s'est abattue sans relâche sur la piste.

En conséquence, la plupart des pilotes l'ont pris d'assaut en pneus pluie, avant d'opter pour des pneus intermédiaires, au fur et à mesure que la ligne de course s'asséchait.

Certains ont été plus audacieux que d'autres, afin de tester les limites de leurs réglages, ce qui a entraîné quelques excursions hors-piste. Ç'a notamment été le cas du pilote Alpha Tauri Yuki Tsunoda, qui a valsé à plus d'une reprise, sans toutefois endommager sa voiture.

L'histoire a été différente pour le pilote Ferrari Carlos Sainz fils.

Vers la mi-séance, l'Espagnol a posé ses pneus sur une ligne à l'entrée du virage no 1 et perdu le contrôle de sa monoplace. Celle-ci a terminé sa course contre la barrière de sécurité, entraînant d'importants dégâts aux suspensions ainsi qu'aux ailerons avant et arrière de sa Ferrari. Sainz fils disposait alors du deuxième temps, et il a fini la séance avec le cinquième.

La séance de qualifications aura lieu un peu plus tard cet après-midi, et les prévisions météorologiques font état de probabilités de précipitations de l'ordre de 80 pour cent. Le spectacle en piste pourrait donc être imprévisible.

Verstappen est le champion en titre du Grand Prix du Canada.

Il domine le championnat des pilotes avec 170 points, devant son coéquipier chez Red Bull Sergio Perez (117) et Alonso (99). Stroll occupe le huitième rang avec 35 points.

Au championnat des constructeurs, Red Bull trône au sommet avec 287 points. Mercedes a profité du Grand Prix d'Espagne pour surpasser Aston Martin au deuxième rang, avec 152 points.

Le Grand Prix du Canada, qui aura lieu dimanche, est la huitième manche de la saison en F1.