Le pilote Alfa Romeo Valtteri Bottas s'est avéré le pilote le plus rapide de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Formule 1 du Canada, après que celle-ci eut été écourtée à quelques minutes seulement vendredi en raison d'une défaillance du réseau de caméras de sécurité du circuit Gilles-Villeneuve.

Bottas a tout de même eu le temps d'inscrire un temps d'une minute et 18,728 secondes (1:18,728), devançant le Québécois Lance Stroll par 0,447 seconde et Fernando Alonso par 1,079.

La séance d'essais n'était vieille que de quelques secondes lorsque la voiture Alpine de Pierre Gasly s'est immobilisée en bordure de piste en raison d'un problème avec sa transmission. En conséquence, le drapeau rouge a été agité et la séance a donc été interrompue.

La pause s'est cependant prolongée en raison d'un problème avec le réseau de caméras de sécurité du circuit, a précisé la F1. Elle n'a jamais été relancée.

Puisqu'il doit y avoir au moins deux heures et demie de pause entre les deux séances d'essais libres du vendredi, la F1 a indiqué qu'elle prolongera la deuxième séance de 30 minutes, et que celle-ci se mettra en branle 30 minutes plus tôt, à 16h30, heure locale.

Le pilote Mercedes Lewis Hamilton est brièvement sorti des garages pour saluer la foule, déçue par la tournure des événements.

Le Grand Prix du Canada est la huitième manche de la saison en F1.

Verstappen domine le championnat des pilotes avec 170 points, devant Perez (117) et Alonso (99). Stroll occupe le huitième rang avec 35 points.

Au championnat des constructeurs, Red Bull domine avec 287 points. Mercedes a profité du Grand Prix d'Espagne pour surpasser Aston Martin au deuxième rang, avec 152 points.