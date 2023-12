Rockstar Games a dévoilé lundi soir la toute première bande-annonce du jeu vidéo le plus attendu des dernières années, Grand Theft Auto VI.

La suite de la célèbre série a été dévoilée en avance, soit 15 heures avant la date prévue, en raison d’une fuite en ligne.



«Notre bande-annonce a fuité, alors veuillez regarder le vrai trailer sur YouTube», a écrit Rockstar Games sur X.

Rockstar Games et sa société mère basée à New York, Take-Two Interactive Software Inc., n'ont pas fourni plus de détails sur la fuite. La société n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaire de l'Associated Press, mardi.

Néanmoins, les fans enthousiastes de Grand Theft Auto ont pu apprendre quelques détails sur le jeu vidéo, notamment que le prochain volet se déroulera à Vice City, inspirée de Miami, et mettrait en vedette une protagoniste féminine - une première pour la franchise - nommée Lucia. La fin de la vidéo a également confirmé que le jeu ne sera pas disponible avant 2025.

Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo a été visionnée plus de 78 millions de fois.

 

Dans un bref rapport tôt mardi, les analystes de Raymond James & Associates ont déclaré qu'ils s'attendaient initialement à ce que Grand Theft Auto VI arrive pendant le temps des Fêtes de 2024.

Les actions de Take-Two Interactive ont chuté d'environ 2% à l'ouverture.

Bien qu'une date spécifique pour 2025 n'a pas encore été dévoilée par Take-Two, les analystes de l'industrie prévoient toujours que le jeu arrivera au cours des premiers mois de l'année, en se basant sur les «commentaires sur les attentes de réservations» de la société, qui s'élèvent à un peu moins de 8 milliards de dollars pour l'exercice fiscal 2025.

«Alors que les investisseurs seront probablement légèrement déçus par la précision du timing, et nous nous attendons à une légère baisse des actions en conséquence, cela ne change pas notre thèse sur l'ampleur attendue de la sortie lorsqu'elle arrivera, qui reste potentiellement énorme», ont ajouté les analystes de Raymond James. «Il s'agit simplement d'un décalage plutôt que d'une réduction des attentes.»

Le premier Grand Theft Auto est sorti en 1997. Sa popularité croissante a donné lieu à plusieurs suites au fil des ans, avec une attente parfois longue entre chaque volet. Grand Theft Auto VI arrivera plus de dix ans après la sortie de Grand Theft Auto V, en 2013.

Le sixième volet sera disponible sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X, ont révélé Rockstar Games et Take-Two lundi.