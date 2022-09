En route vers les élections provinciales du 3 octobre 2022, Noovo Info s’entretient avec les chefs des principaux partis pour discuter de leurs idées, leurs programmes et leurs solutions aux principaux enjeux qui touchent les Québécoises et Québécois.



C’est au tour de la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, de s’entretenir avec les animateurs des bulletins Noovo Le Fil, Marie-Christine Bergeron et Michel Bherer.

Au menu, l’énergie de la leader, l’identité du PLQ et les difficultés d’être une leader politique.

Qu’est-ce que le PLQ en 2022?

La candidate dans la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne est formelle. Le PLQ est une formation politique de «son temps», soutient la cheffe, qui dit ne pas se soucier des récents départs au sein du parti. «Le monde change et le parti aussi, mais il garde ses valeurs», explique-t-elle.

Mme Anglade cite notamment l’inclusion, la vision économique et les solutions aux «vrais enjeux» pour définir l’identité des libéraux. «La lutte aux changements climatiques est l’enjeu du 21e siècle. De faire en sorte que tout le volet économique soit orienté en fonction de ça, c’est ultra moderne, c’est ultra libéral», déclare fermement la Montréalaise d’origine.

Questionnée sur la force du programme économique de son équipe, Dominique Anglade certifie qu'on «ne peut pas se passer du parti de l'économie», titre réclamé par le PLQ.

Elle mentionne au passage qu'il est «ridicule» que la Coaliton avenir Québec (CAQ) se targue d'avoir livré la marchandise sur ce thème, nommant entre autres des investissements plus nombreux en Ontario dans le domaine des batteries pour exposer son point.

Si elle reconnaît l'erreur «humaine» de 16 milliards $ dans le cadre financier de son parti, Mme Anglade dit que celle-ci démontre que les engagements du PLQ demeurent «exactement les mêmes».

Source d’énergie

Questionnée sur son dynamisme — quelques minutes avant le début du deuxième et ultime débat, elle a partagé un vidéo d’elle dansant et sourire sur les réseaux sociaux —, Dominique Anglade estime qu’elle puise son carburant «dans ses gènes».

«Je veux donner le meilleur de moi-même, je suis passionnée par ce que je fais. Je crois que la politique est un véhicule extraordinaire pour changer le monde. D’aller présenter des idées, des enjeux et des solutions, ça me motive», affirme la leader libérale qui s’est engagée cette semaine à présenter la «vraie Dominique».

L’ex-vice-première ministre ne se laisse pas abattre par les récents résultats des différents sondages qui indiquent que les libéraux sont à la traîne. Cette dernière soutient être bien au fait des défis qui sont attachés au rôle de politicienne.

«Je ne suis pas devenue cheffe du PLQ, avec trois enfants, en me disant: “Ah c'est vraiment facile”», assure Mme Anglade, qui a confié ne jamais boire de café.

Seule cheffe

Dominique Anglade est la seule leader féminine d’un parti en lice, une «difficulté» supplémentaire qui dépasse les fonctions de politicienne. «Chaque fois qu’on amène plus de diversité, on amène plus de complexité, et ce dans n’importe quel secteur», explique la cheffe. Elle nomme la perception et la manière dont le leadership est perçu comme obstacles.

«Le regard est différent, mais c'est ça le leadership en 2022», conclut-elle.

En rafale

Pire ennemi : «L'apathie.»

Raison de voter pour PLQ? «Pour bloquer François Legault et avoir un leadership différent.»

La manchette qu'elle rêve de lire à son sujet : «"Je viens de découvrir Dominique".»