Un adulte et un enfant demeuraient dans un état critique lundi en soirée, au lendemain d'une collision qui a tué une adolescente de 13 ans sur l'autoroute 20 à Saint-Zotique, au Québec.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Un autre adulte et un autre enfant sont toujours hospitalisés, mais dans un état stable à la suite de l'accident survenu en Montérégie au Québec, selon une mise à jour de la Sûreté du Québec (SQ) lundi vers 21h00.

La collision majeure entre un camion et un véhicule dimanche matin a d'abord blessé gravement les cinq occupants du véhicule.

Les services d'urgence ont été appelés sur l'autoroute 20 en direction ouest vers 10 h 45.

«Le conducteur d'un camion lourd n'a pas pu s'arrêter à temps pour éviter le ralentissement de la circulation, et est entré en collision avec un VUS», a indiqué dimanche la porte-parole de la SQ, Catherine Bernard.

Les deux adultes et les trois enfants à bord du véhicule ont tous été grièvement blessés et transportés à l'hôpital.

Un enquêteur et un policier spécialisé dans la reconstruction de scènes de collision sont sur place pour établir les causes et les circonstances entourant l'accident.

Une partie de l'autoroute 20 a été fermée dans les deux sens au niveau de la 69e avenue à Saint-Zotique dimanche.

Avec de l'information de la Presse canadienne