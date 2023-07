Le Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), syndicat qui représente notamment les artistes du cinéma et de la télévision, a tenu son rassemblement le plus important et le plus étoilé à ce jour, mardi à Times Square. Il y a 12 jours que la grève des acteurs perdure.

Parmi les grands noms qui se sont joints à la foule de manifestants, notons Jessica Chastain, Bryan Cranston, Brendan Fraser, Ellen Burstyn, Wendell Pierce, Steve Buscemi, Rachel Zegler, Michael Shannon, Jane Curtin, Christian Slater et Chloe Grace Moretz.

Occupant tout un pâté de maisons, les acteurs et les représentants de leur syndicat se sont relayés pour prononcer des discours enflammés sur une scène au cœur de Times Square.

Parfois, les acteurs montraient du doigt les lumières et les panneaux d'affichage autour d'eux, y compris les studios ESPN et ABC appartenant à Walt Disney qui se trouvaient à proximité du rassemblement.

«Nous avons un message pour M. Iger», a déclaré Bryan Cranston, adressant ses commentaires au PDG de Disney, Bob Iger.

«Je sais, monsieur, que vous regardez les choses sous un angle différent. Nous ne nous attendons pas à ce que vous compreniez qui nous sommes, mais nous vous demandons de nous entendre, et au-delà de cela, de nous écouter lorsque nous vous disons que nous ne nous ferons pas enlever nos emplois pour les donner à des robots. Nous ne vous laisserons pas nous priver de notre droit de travailler et de gagner décemment notre vie.»

Le rassemblement a eu lieu à deux pas des théâtres de Broadway et, compte tenu des talents impliqués, les prises de parole ont fait dans la haute voltige artistique. L'acteur de «Avatar» Stephen Lang a cité Frederick Douglass; Wendell Pierce a récité Samuel Beckett. Tituss Burgess y est allé de compositions de Stephen Sondheim.

Christine Baranski de «The Good Wife» et «The Good Fight» a déclaré: «Nous ne vivrons pas sous le féodalisme des entreprises. Il est temps de faire les choses correctement. Notre contribution ne sera pas sous-évaluée et nous ne serons pas volés.»

Une industrie qui a changé

Plus tôt ce mois-ci, des acteurs ont rejoint des scénaristes en grève qui ont entrepris de débrayer en mai. C'est la première fois que les deux syndicats sont en grève en même temps depuis 1960. L'arrêt de travail a interrompu presque toute la production cinématographique et télévisuelle.

Les acteurs disent que la révolution de la diffusion en continu a modifié la rémunération dans le divertissement, en les dépouillant des paiements résiduels et en refaisant les conditions de travail. Ils réclament également des garde-fous contre l'utilisation de l'intelligence artificielle, ainsi que des augmentations des programmes de soins de santé et de retraite du syndicat.

«Notre industrie a changé de façon exponentielle, a rappelé M. Cranston. Nous ne sommes pas dans le même modèle économique qu'il y a 10 ans. Et pourtant, même s'ils admettent que c'est la vérité dans l'économie d'aujourd'hui, (les dirigeants) nous combattent bec et ongles pour nous en tenir au même système économique qui est démodé, dépassé.»

L'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui négocie au nom des studios, a déclaré avoir présenté aux acteurs un accord généreux qui comprenait la plus grosse augmentation du salaire minimum en 35 ans, entre autres avantages. Depuis que les pourparlers ont été interrompus et que le SAG-AFTRA a commencé la grève, les parties n'ont pas négocié et aucune discussion n'est prévue.

«Nous sommes peut-être en grève, mais je leur ai dit le 12 juillet que nous étions prêts à continuer à parler demain et tous les jours après jusqu'à ce que nous parvenions à un accord», a affirmé Duncan Crabtree-Ireland, négociateur en chef pour SAG-AFTRA.

«Et je l'ai dit tous les jours depuis aux médias, à eux, à quiconque écouterait. SAG-AFTRA est prêt, désireux et capable de retourner à la table de négociation», a-t-il poursuivi.

Plusieurs acteurs ont témoigné personnellement des enjeux, mardi. Christian Slater a relaté que les soins de santé du syndicat avaient aidé à prolonger la vie de son père, l'acteur Michael Hawkins, qui est décédé en novembre dernier.

Liza Colón-Zayas, l'actrice de 51 ans née dans le Bronx de la série à succès Hulu «The Bear», a déclaré que sa vie de travail acharné ne porte pas ses fruits.

«J'ai lutté pendant 35 ans pour arriver ici seulement pour constater que les redevances ont diminué de façon exponentielle, a-t-elle déploré. Si vous pouvez annoncer des bénéfices plus élevés, alors vous pouvez augmenter nos redevances.»