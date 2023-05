La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) juge que la grève des quelque 35 000 travailleurs de l’Agence du revenu du Canada (ARC) a assez duré et elle réclame mercredi au gouvernement fédéral l’adoption d’une loi spéciale de retour au travail.

La Fédération, qui regroupe des propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) du Canada, rappelle qu’une entente de principe a été conclue il y a quelques jours entre le gouvernement et l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) sur le contrat de travail de plus de 120 000 fonctionnaires.





Le vice-président des Affaires nationales à la FCEI, Jasmin Guénette, rappelle que certaines entreprises doivent produire leurs déclarations de revenus d'ici le 15 juin et que les PME doivent continuer à verser régulièrement la taxe sur les produits et services (TPS) et les taxes de vente au gouvernement. Il en est de même pour les taxes sur la masse salariale, qui incluent les cotisations à l'assurance-emploi et au Régime de pension du Canada, notamment.

M. Guénette affirme que chaque jour de grève complique davantage la situation des PME.

En début de semaine, l’Alliance a confirmé que les deux parties s'étaient rencontrées, sans parvenir à un accord. Pour sa part, l'Agence a écrit dans un communiqué que des négociations avaient repris en personne en vue d'en arriver le plus tôt possible à une nouvelle convention collective.