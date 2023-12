Le gouvernement de François Legault a soumis mardi une nouvelle offre à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) dans le cadre des négociations d’une nouvelle convention collective pour les quelque 66 000 enseignants représentés par ce syndicat.

Sonia LeBel croit que cette «proposition de règlement […] permettrait d’améliorer concrètement le quotidien des élèves et des enseignants», comme l’a écrit la présidente du Conseil du Trésor dans une publication sur X - anciennement Twitter.

Mme LeBel espère un «retour positif du syndicat rapidement», alors que les enseignants représentés par la FAE sont en grève générale illimitée depuis novembre dernier.

Négos/FAE: Hier soir, le gouvernement du Québec a soumis une proposition de règlement à la FAE qui permettrait d’améliorer concrètement le quotidien des élèves et des enseignants. Nous espérons un retour positif du syndicat rapidement. #polqc — Sonia LeBel (@slebel19) December 5, 2023

La FAE a pris acte de cette nouvelle proposition reçue verbalement dans une rencontre avec la partie patronale, a affirmé le regroupement de syndicats dans un communiqué. Selon la FAE, il s'agit d'une proposition «d'entente de principe exploratoire».

«Depuis ce matin, le Comité exécutif de la Fédération analyse la proposition verbale du gouvernement et convoquera sous peu l'instance syndicale pertinente pour discuter de la suite de la négociation, malgré l'absence d'un document écrit complet.» - Extrait d'un communiqué de la FAE

La FAE indique que sa présidente, Mélanie Hubert, ne commentera pas tant que l'instance sindycale ne se sera pas prononcée.

Sommes-nous donc près d'un règlement? Le ton de la FAE demeure rigide. «Plus tôt hier, la FAE a déposé une proposition concernant les demandes de la partie patronale liées à la souplesse et aux affectations, qui a été balayée du revers de la main par le gouvernement», peut-on lire dans le communiqué du groupe syndical.

Vers 12h30 mardi, l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal n’avait pas d’information sur le contenu de la nouvelle offre du gouvernement Legault.

L’Alliance est l’un des 10 syndicats affiliés à la FAE.

Sa présidente, Catherine Beauvais-St-Pierre, indique que la grève va se poursuivre tant que les enseignants n’auront pas une entente qui répond à leurs besoins.

«On va s’arrêter quand ça va être une entente qui va réellement régler les problèmes de l’école publique, régler les problèmes de conditions de travail des professeurs et de conditions d’apprentissage des élèves.» -Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal

Après la FAE, c'est au tour de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) de recevoir une nouvelle offre de Québec quant au renouvellement de la convention collective.

Josée Scalabrini, présidente de la FSE, qui est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), en a informé ses membres dans une vidéo mardi midi.

Elle y relate avoir reçu un appel de Québec l'informant que la FSE recevra «ce soir» (mardi) «une nouvelle proposition» de la part de la partie patronale. Les 34 syndicats membres pourront en prendre connaissance, précise-t-elle.

La FSE représente la majorité des enseignants du primaire et du secondaire au Québec, soit 95 000 d'entre eux. Ceux-ci ne sont pas en grève présentement, mais ils le seront du 8 au 14 décembre, avec les autres membres du front commun intersyndical.

Accélération des négos

Les deux parties se sont échangé plusieurs offres dans la dernière semaine. Le gouvernement a présenté une nouvelle offre aux enseignants, ce qui a donné lieu à une contre-offre qui a été déposée samedi par la FAE. Des négociations se sont poursuivies toute la fin de semaine à ce sujet. Voilà que Sonia LeBel revient avec une nouvelle proposition.

Lundi, Mélanie Hubert, présidente de la FAE, avançait dans une vidéo que le syndicat a réussi à faire des gains sur la surveillance des récréations et sur la gestion des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français (SASAF). Elle disait aussi avoir aussi l'intention de continuer à négocier pour obtenir des avancées en ce qui concerne l'échelle salariale, l'autonomie des enseignants pendant leurs périodes de travail personnel et l'organisation de l'éducation aux adultes.

Vendredi, le premier ministre François Legault avait demandé à la FAE d'arrêter sa grève générale illimitée, plaidant que ce moyen de pression est «mauvais pour nos enfants». Le syndicat avait refusé cette demande, dénonçant le «chantage émotif» du premier ministre.

Voici la liste des écoles qui sont toujours touchées par l'arrêt de travail des enseignants de la FAE en date du 27 novembre, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Région de Montréal

Centre de services scolaire de Montréal

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île

Centre de services scolaire de Laval

Région de Québec

Centre de services scolaire de la Capitale

Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries

Montérégie

Centre de services scolaire des Trois-Lacs (écoles secondaires, EDA et FP)

Estrie

Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs

Laurentides

Centre de services scolaire des Mille-Îles

Outaouais

Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais

Centre de services scolaire des Draveurs

Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées

Les demandes

La FAE réclame notamment un meilleur salaire «pour protéger le pouvoir d'achat des profs». Elle demande ainsi «l’atteinte de la moyenne canadienne et une structure salariale attractive pour toutes les enseignantes et tous les enseignants, mais aussi une hausse de 4 % par année pour la durée de l’entente».

Parmi les autres demandes, on retrouve une meilleure conciliation famille-travail-vie personnelle, une composition de la classe «plus équilibrée» alors que la FAE estime que «le choix de la classe spécialisée, avec ses plus petits groupes et son personnel enseignant formé en adaptation scolaire, s’impose et représente ce qui conviendrait le mieux pour plusieurs élèves.»

D'autres enseignants en grève plus tard en décembre

En plus de la grève générale illimitée des enseignants de la FAE, une nouvelle séquence de grève du Front commun se tiendra du 8 au 14 décembre, ont confirmé les leaders syndicaux de la CSN, de la CSQ, de l'APTS et de la FTQ.

Ces groupes représentent 420 000 travailleurs du secteur public en éducation et en santé.

Avec de l'information d'Alex Sauro et Lili Mercure pour Noovo et de La Presse canadienne.