Les négociations reprennent mardi entre l'Institut national de santé publique du Québec et le syndicat qui représente les quelque 400 professionnels en grève.

Ces professionnels, membres d'un syndicat de la CSQ (Centrale des syndicats du Québec) ont amorcé lundi matin une grève d'une durée de trois jours.

Des rencontres en conciliation étaient déjà prévues entre les parties mardi, mercredi et jeudi, dans le but de susciter un rapprochement.

Le syndicat représente notamment des conseillers scientifiques et spécialisés, ainsi que des analystes en informatique.

En entrevue, le président du Syndicat des professionnelles et professionnels de la santé publique, Étienne Pigeon, a dit espérer que les trois jours de négociation et de conciliation fassent «aboutir les choses». La convention collective est échue depuis mars 2020.

L'INSPQ, de son côté, a dit prendre au sérieux les revendications des professionnels à son emploi. «Nous poursuivons toutes et tous le même objectif: celui de conclure rapidement une entente satisfaisante pour notre personnel et qui correspondra aux valeurs de l'Institut. Les discussions continuent et nous avons bon espoir de pouvoir conclure une entente au cours des prochains jours», a fait savoir le président-directeur général Pierre-Gerlier Forest.