Le prochain gros lot du Mega Millions grimpe à environ 1,25 milliard $ US aux États-Unis, puisque le tirage de mardi soir n'a pas fait de gagnant.

Le prix sera l’un des plus importants de l’histoire de la loterie américaine s'il est remporté lors du prochain tirage, vendredi.



Toutefois, n’envisagez pas d’entrer dans une nouvelle tranche d’imposition de sitôt. Les chances de gagner un jackpot Mega Millions — peu importe l'ampleur — sont d’environ 1 sur 302,6 millions. Et les chances de remporter un premier prix pour Powerball, qui a eu un jackpot estimé à 95 millions de dollars mercredi, sont proches de 1 sur 292,2 millions.

En raison de la chance presque impossible de gagner gros, les experts soulignent que vous ne devriez pas dépenser tout votre argent sur les billets de loterie. Si vous choisissez de jouer, il est important d’être conscient de ce que vous pouvez vous permettre, et peut-être d’envisager d’autres endroits pour mettre votre argent, même si ce n’est que quelques dollars à la fois.

Les billets de loterie sont «pas de bons investissements», a déclaré Matthew Kovach, professeur adjoint au département d’économie de Virginia Tech, à The Associated Press le mois dernier.

«Ce ne sont même pas des placements… on s’attend à ce que vous perdiez toujours de l’argent», a-t-il souligné.

Il y a une longue liste d’événements rares qui sont plus susceptibles d'arriver que de remporter une cagnotte de loterie d'une telle ampleur.

Une comparaison courante est la probabilité d’être frappé par la foudre une fois dans votre vie, ce qui représente environ un sur 15 300. Même si vous achetiez un billet de loterie pendant plus de 80 ans - deux fois par semaine pour Mega Millions et trois fois par semaine pour Powerball - vous seriez moins susceptible de gagner que d’être frappé par la foudre une fois dans votre vie, a ajouté Steven Diaz, professeur de mathématiques à l’Université de Syracuse.

«Il y a environ quatre fois plus de chances que vous mouriez dans un accident de voiture pendant le voyage pour acheter votre billet que de gagner le prix», a renchéri M. Kovach.

Bien sûr, les loteries Mega Millions et Powerball offrent des prix moins élevés, les plus bas à partir de 2 $ et 4 $, respectivement. Pour les deux jeux, les chances de gagner un prix sont d’environ 1 sur 24.

Gagner à la loterie est devenu plus difficile au cours des dernières années, ce qui explique que les prix deviennent de plus en plus gros.

En 2015, la loterie Powerball a allongé les chances de gagner de 1 sur 175,2 millions à 1 sur 292,2 millions. Mega Millions a suivi deux ans plus tard, augmentant les chances de gagner le premier prix de 1 sur 258,9 millions à 1 sur 302,6 millions.

Lorsque quelqu’un gagne à des jeux comme Powerball ou Mega Millions, il a deux options : une rente qui est distribuée sur 29 ans ou un paiement en espèces beaucoup plus petit.

La cagnotte estimée à 1,25 milliard $ US au tirage de vendredi de Mega Millions, par exemple, est l’option de rente, et la valeur en espèces de ce prix représente près de la moitié, soit 625,3 millions $ US. Malgré cela, la plupart des gagnants optent pour un versement.

À cela, il faut prendre en compte aussi les retenues en impôts.

La loterie a historiquement eu une incidence sur les plus pauvres, ce qui signifie que les personnes qui peuvent le moins se permettre de perdre leur argent achètent le plus de billets, a souligné Lia Nower, professeur et directrice du Centre d’études sur le jeu à l’Université Rutgers, dans une entrevue à l’AP.

Sa plus grande préoccupation, c’est qu’il y a plus de gens qui l’achètent tous les jours, ou deux ou trois fois par semaine, que de ceux qui achètent un billet, car le gros lot approche du milliard de dollars.

Un billet de 2 $ ne semble peut-être pas beaucoup, mais il peut s’avérer utile pour ceux qui participent régulièrement à la loterie au fil du temps. Les options de dépenses alternatives pourraient inclure l’ouverture d’un compte de placement qui vous permet d’investir dans de petits montants ou d’acheter des actions partielles, a ajouté M. Kovach.

«En réalité, il est probablement préférable de diversifier par quelque chose comme un fonds indiciel, mais si vous débutez, je... (suggère de le mettre) sur le marché boursier ou quelque chose du genre », a-t-il dit. «Vous verrez probablement un retour avec le temps.»