La guerre qui a débuté le 7 octobre est devenue la plus meurtrière des cinq guerres à Gaza pour les deux camps, avec plus de 4 000 morts. Voici les développements en direct de la guerre entre Israël et le Hamas du 16 octobre 2023.

Guerre Israël–Hamas: les développements du 17 octobre en direct

15 h 54 | En pleine guerre entre Israël et le Hamas, auteur d’une attaque meurtrière contre l’État hébreu qui a déclenché un violent conflit au Proche-Orient, Justin Trudeau a demandé au groupe qu’il qualifie de «terroriste» d’ouvrir un corridor humanitaire à Gaza.

12 h 06 | Le Hezbollah affirme avoir attaqué une position israélienne près du Liban.

Le groupe militant libanais Hezbollah affirme que ses combattants ont ciblé une position israélienne le long de la frontière, frappant directement un char Merkava.

Le Hezbollah a déclaré dans un communiqué que l'attaque de dimanche soir avait touché une position israélienne près du village frontalier libanais de Duhaira. Il n'a donné aucun autre détail sur l'attaque.

11 h 37 | Les dirigeants de l’UE se réuniront pour faire face aux conséquences en Europe de la guerre entre Israël et le Hamas.

Les dirigeants de l’Union européenne tiendront un sommet d’urgence mardi alors que l’inquiétude grandit quant au fait que la guerre entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas pourrait alimenter les tensions intercommunautaires en Europe et attirer davantage de réfugiés en quête de refuge.

Les dirigeants tenteront également de rétablir un peu d'ordre après qu'une série de messages sur les réseaux sociaux, de déclarations et de visites de responsables européens ont semé la confusion sur les intentions du bloc des 27 nations après que le Hamas a attaqué le sud d'Israël le 7 octobre, déclenchant une nouvelle guerre à Gaza.

Plus de 4 000 personnes ont été tuées en Israël et à Gaza depuis que le Hamas a lancé ses ravages sanglants et près de 200 Israéliens, dont des enfants, ont été pris en otage. Des rassemblements de soutien aux deux camps ont eu lieu partout en Europe. Certains ont été interdits.

11 h 10 | Les Palestiniens manquent de nourriture et d'eau.

Dans la bande de Gaza assiégée, les pénuries alimentaires sèment le désespoir. De nombreuses personnes à Gaza n’ont pas d’eau courante.

Les habitants ont déclaré qu'ils mangeaient tous les morceaux qu'ils pouvaient trouver dans leur réfrigérateur avant la guerre et qu'ils avaient peur des jours à venir. L’aggravation de la pénurie était particulièrement visible dans les abris de l’ONU, où des centaines de milliers de Palestiniens ont trouvé refuge après avoir fui les bombardements qui s’intensifiaient, et dans les maisons où se réfugiaient des dizaines de membres de leurs familles.

11 h 10 | Le Hezbollah affirme avoir attaqué des postes frontières israéliens.



Le groupe militant libanais Hezbollah affirme que ses combattants ont ciblé cinq postes israéliens le long de la frontière dans le sud du pays.

11 h 09 | Blinken rencontre des responsables israéliens pour la deuxième fois en une semaine.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a renouvelé ses promesses de soutien américain à Israël dans sa guerre contre le Hamas alors qu’il retournait dans le pays pour la deuxième fois en moins d’une semaine.

Lundi à Jérusalem pour consulter le premier ministre Benjamin Netanyahu et d’autres hauts responsables, Blinken les a également informés des discussions qu’il a eues avec les dirigeants arabes sur la conduite de la guerre et la nécessité de protéger les civils.

10 h 35 | Le cinquième Canadien mort dans le conflit entre Israël et le Hamas a été identifié comme étant un homme de 21 ans. Netta Epstein a été tué dans le sud d’Israël lors d’une attaque au début du mois. Sa mère a raconté à CTV News que le jeune homme est mort après avoir sauté sur une grenade pour sauver sa fiancée.

10 h 02 | Le Hamas a pris la décision d'attaquer Israël sans aucune aide extérieure.

Ahmed Abdul-Hadi, le représentant du Hamas au Liban, a insisté lundi sur le fait que la décision de lancer l’attaque surprise du 7 octobre dans le sud d’Israël avait été prise par les dirigeants du Hamas et non dirigée par l’Iran ou toute autre partie extérieure. d’une invasion terrestre de Gaza, les groupes alliés interviendront.

La guerre à Gaza est «une bataille palestinienne et la décision d’y participer était une décision palestinienne» prise par le Hamas et sa branche militaire, les Brigades Izz ad-Din al Qassam, «en collaboration avec les factions de la résistance palestinienne», a-t-il déclaré dans un communiqué.

10 h 01 | Des Canadiens ont pu être évacués en Jordanie, annonce Mélanie Joly.

8 h 32 | Le Hezbollah détruit les caméras de surveillance israéliennes le long de la frontière libanaise alors que la tension monte.

Le groupe militant libanais Hezbollah a déclaré lundi avoir commencé à détruire les caméras de surveillance de plusieurs postes de l’armée israélienne le long de la frontière alors que la tension montait après la guerre entre Israël et le Hamas qui a débuté le 7 octobre.

7 h 46 - Le gouvernement libanais se démène pour éviter d’être entraîné dans la guerre.

Le Premier ministre par intérim du Liban a déclaré que le gouvernement politiquement paralysé du pays s'est efforcé d'apaiser les tensions le long de sa frontière sud avec Israël et d'éviter d'entraîner le petit pays dans une nouvelle guerre. Najib Mikati s'est entretenu par téléphone avec de hauts responsables américains, des chefs d'État et de hauts diplomates du Royaume-Uni, de France, de Turquie, du Qatar, de Jordanie et d'Italie.

«Le Liban est dans l'œil du cyclone et la région dans son ensemble se trouve dans une situation difficile», a déclaré Mikati dans un communiqué de son bureau. Le gouvernement libanais reste critique à l’égard d’Israël, mais craint qu’une nouvelle guerre ne dévasterait encore davantage son économie meurtrie et mettrait en danger la vie de ses quelque 6,5 millions d’habitants.

On craint que le groupe Hezbollah, soutenu par l’Iran, et ses puissantes forces armées ignorent les préoccupations du gouvernement libanais et ne s’intensifient une fois qu’Israël lancera une invasion terrestre. Le Hezbollah et Israël se sont affrontés le long de la frontière dans plusieurs villes, mais le Hezbollah n’a pas encore annoncé son intention de se joindre à la guerre.

7 h 39 - Au terminal fermé de Rafah, des personnes désespérées attendent de s'échapper.

Lundi, des foules de Palestiniens ayant la double nationalité attendaient anxieusement au terminal de Rafah, toujours fermé, assis sur leurs valises ou accroupis sur le sol, réconfortant les nourrissons qui pleuraient et essayant de divertir les enfants qui s'ennuyaient. Pour beaucoup, le désespoir face à l’impasse s’est transformé en indignation.

«Ils sont censés être un pays développé, parlant tout le temps des droits de l’homme», a déclaré à propos des États-Unis Shurouq Alkhazendar, un homme de 34 ans dont les deux enfants sont citoyens américains. «Si vous voulez faire l'une des choses fondamentales dont vous parlez, vous devez d'abord protéger vos citoyens, ne pas les laisser seuls souffrir et être humiliés devant le passage.»

Rafah, la seule connexion de Gaza avec l'Égypte, a été fermée il y a près d'une semaine à cause des frappes aériennes israéliennes. Pendant que les gens attendent de partir du côté de Gaza, l'approvisionnement en aide est bloqué en Égypte. Les médiateurs font pression pour un cessez-le-feu.

6 h 58 - L'Iran affirme que le Hamas est prêt à libérer les otages si les frappes aériennes cessent.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré lundi que le Hamas était potentiellement prêt à libérer les près de 200 otages qu'il détient si Israël arrête sa campagne de frappes aériennes sur la bande de Gaza. Le groupe militant n'a pas reconnu avoir fait une telle offre. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, s'est exprimé lors d'une conférence de presse à Téhéran. La théocratie iranienne est l'un des principaux sponsors du Hamas dans sa lutte contre Israël, l'ennemi juré de Téhéran.

Les responsables du Hamas «ont déclaré qu'ils étaient prêts à prendre les mesures nécessaires pour libérer les citoyens et les civils détenus par les groupes résistants, mais leur argument était que de telles mesures nécessitent des préparatifs qui sont impossibles sous les bombardements quotidiens des sionistes contre diverses parties de Gaza», a déclaré Kanaani. .

Le Hamas a déclaré qu’il échangerait les captifs contre des milliers de Palestiniens détenus par Israël dans le cadre d’accords d’échange déséquilibrés qui ont été conclus dans le passé. L’Iran a prévenu qu’il pourrait également entrer dans la guerre si Israël lançait dans les prochains jours une offensive terrestre très attendue dans la bande de Gaza.

Déjà, la milice chiite libanaise Hezbollah, également parrainée par l’Iran, a lancé des missiles sur Israël, bien qu’elle insiste sur le fait que cela représente un « avertissement » pour Israël plutôt que son entrée totale dans la guerre.

«La résistance nous a dit qu'elle n'avait aucun problème à continuer de résister », a déclaré Kanaani, faisant référence au Hamas. « Ils ont déclaré que la résistance avait la capacité militaire de continuer à résister sur le terrain pendant longtemps.»

6 h 39 - Blinken est de retour en Israël après une tournée dans les États arabes.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est retourné en Israël pour la deuxième fois en moins d'une semaine pour consulter de hauts responsables israéliens sur les discussions qu'il a eues avec les dirigeants arabes sur la guerre entre Israël et le Hamas. Blinken est arrivé à Tel Aviv lundi après une tournée dans six pays arabes au cours de laquelle il a entendu les préoccupations des dirigeants arabes concernant une invasion terrestre imminente par Israël de Gaza, provoquant une catastrophe humanitaire pour les Palestiniens et déclenchant éventuellement un conflit régional plus large.

Ses entretiens avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et les membres de son équipe de sécurité nationale interviennent alors que la Maison Blanche envisage un éventuel voyage en Israël du président Joe Biden dès cette semaine. Blinken rencontrera également séparément le président israélien Isaac Herzog, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef de l’opposition Yair Lapid.

Biden, Blinken et d’autres hauts responsables américains ont promis un soutien indéfectible à Israël dans sa réponse aux attaques meurtrières du Hamas qui ont tué plus de 1400 Israéliens depuis la semaine dernière. Blinken a prolongé à deux reprises sa mission diplomatique et prévoit de retourner en Jordanie après son escale en Israël.

6 h 20 - Le Hezbollah supprime les caméras de surveillance des frontières israéliennes.

Le groupe militant libanais Hezbollah a commencé à détruire les caméras de surveillance de plusieurs postes de l'armée israélienne le long de la frontière avec le Liban.

La branche médiatique militaire du Hezbollah a publié lundi une vidéo montrant des tireurs d'élite détruisant des caméras de surveillance placées sur cinq points le long de la frontière libano-israélienne, dont un à l'extérieur de la ville israélienne de Metula. L'objectif du Hezbollah semble être d'empêcher l'armée israélienne de surveiller les mouvements du côté libanais de la frontière.

6 h 07 - L'agence de santé de l'ONU envoie des fournitures médicales au Liban.

L'Organisation mondiale de la santé affirme avoir envoyé deux cargaisons de fournitures médicales à Beyrouth en prévision d'une éventuelle escalade des affrontements jusqu'ici sporadiques à la frontière entre les groupes armés libanais et les forces israéliennes. L’agence des Nations Unies a déclaré lundi dans un communiqué qu’elle «a accéléré la livraison de fournitures médicales essentielles au Liban afin d’être prête à répondre à toute crise sanitaire potentielle».

Deux expéditions contenant «suffisamment de médicaments et de fournitures chirurgicales et traumatologiques pour répondre aux besoins de 800 à 1000 patients blessés» sont arrivées lundi à Beyrouth en provenance de Dubaï, indique le communiqué.

Le système de santé libanais est mis à rude épreuve depuis que le pays est tombé dans une grave crise économique il y a quatre ans. De nombreux professionnels de la santé ont quitté le pays et les hôpitaux ont été confrontés à des pénuries de fournitures et d'équipements. L'OMS a noté que les affrontements à la frontière ont déjà fait des victimes civiles.

5 h 20 - Un haut responsable européen convoque un sommet pour traiter des conséquences en Europe de la guerre entre Israël et le Hamas.

Les dirigeants de l’Union européenne tiendront un sommet d’urgence mardi alors que les inquiétudes grandissent quant au fait que la guerre entre Israël et le Hamas pourrait alimenter les tensions intercommunautaires en Europe et attirer davantage de réfugiés en quête de refuge.

«Ce conflit a de nombreuses conséquences, y compris pour nous au sein de l'Union européenne», a déclaré le président du Conseil de l'UE, Charles Michel, dans une déclaration vidéo annonçant qu'il avait convoqué la réunion virtuelle. «Le conflit pourrait avoir des conséquences sécuritaires majeures pour nos sociétés.»

Depuis que le groupe militant palestinien Hamas a attaqué le sud du pays le 7 octobre, déclenchant la dernière guerre à Gaza, la France a ordonné l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes et le nombre d'actes antisémites a augmenté. Des rassemblements de faible niveau ont eu lieu dans d’autres pays de l’UE. Le bloc des 27 et les États-Unis considèrent le Hamas comme une organisation terroriste.

4 h 32 - L'armée israélienne affirme qu'il y a 199 otages détenus à Gaza, un chiffre plus élevé que les estimations précédentes.

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole militaire, a déclaré lundi que les familles avaient été informées. Il n'a pas précisé si ce nombre incluait les étrangers, ni qui les détenait. La plupart seraient détenus par le groupe militant Hamas, qui dirige Gaza.

3 h 03 - L'armée israélienne a ordonné aux personnes vivant dans 28 communautés proches de la frontière libanaise d'évacuer.

L'ordre de lundi intervient alors que les tirs transfrontaliers se multiplient entre Israël et la milice chiite libanaise, le Hezbollah. L'ordre militaire affecte les communautés situées dans un rayon de 2 kilomètres (1,2 miles) de la frontière. Le Hezbollah a déclaré que l’augmentation des frappes était un avertissement et ne signifiait pas que le Hezbollah avait décidé d’entrer en guerre.

2 h 25 - L'OMS déclare que l'aide vitale est en attente d'entrée au terminal de Rafah.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que des secours vitaux, notamment des fournitures médicales destinées à soigner 300 000 patients, attendaient d'entrer dans Gaza par le passage de Rafah. Le passage a été fermé en raison de frappes aériennes au début de la guerre, et les États-Unis ont tenté de négocier un accord pour rouvrir le passage afin de permettre aux étrangers de partir et de permettre l'arrivée de l'aide humanitaire rassemblée du côté égyptien.

L'OMS, dans des commentaires à l'Associated Press, a réitéré ses appels à la livraison immédiate et sûre de fournitures médicales, de carburant, d'eau potable et de nourriture, ainsi que d'autres aides humanitaires à Gaza via le terminal de Rafah. Il s'est dit préoccupé par le manque d'eau et d'assainissement sur le territoire, en particulier dans les hôpitaux où des patients peuvent perdre la vie en raison d'infections et d'épidémies.

L'OMS a déclaré que quatre hôpitaux du nord de Gaza ne fonctionnent plus en raison des dégâts et que 21 hôpitaux sont sous ordre d'évacuation israélien.

01 h 28 - La bataille urbaine de la précédente guerre à Gaza donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler une offensive terrestre israélienne.

Une bataille qui a tué des dizaines de civils et plus d’une douzaine de soldats israéliens il y a près de dix ans offre un aperçu du type de combats qui pourraient se produire si les forces israéliennes entraient dans Gaza, comme prévu, pour punir le Hamas pour ses ravages dans le sud d’Israël la semaine dernière.

C'était le 19 juillet 2014, lors de la troisième guerre d'Israël contre le Hamas. La cible était Shijaiyah, un quartier densément peuplé de la ville de Gaza que l’armée a déclaré que le Hamas avait transformé en une «forteresse terroriste», remplie de tunnels, de lance-roquettes et de pièges. La bataille a eu lieu le troisième jour d'une offensive terrestre précédée d'une campagne aérienne de 10 jours.

À l'époque comme aujourd'hui, on avait demandé aux civils palestiniens de quitter le quartier. Puis, comme aujourd'hui, beaucoup sont restés, soit parce que le Hamas le leur avait demandé, soit parce qu'ils n'avaient nulle part où aller.

00 h 37 - Les Palestiniens se démènent pour trouver de la nourriture, de la sécurité et de l’eau alors que l’invasion terrestre israélienne se profile.

Plus d'un million de personnes ont fui leurs maisons dans la bande de Gaza assiégée la semaine dernière alors que les réserves d'eau diminuent et que les hôpitaux préviennent qu'ils sont au bord de l'effondrement, tandis que la population de l'enclave attend une invasion israélienne qui vise à éliminer la direction du Hamas. après son attaque meurtrière. Israël a déclaré avoir déjà frappé des dizaines de cibles militaires, notamment des centres de commandement et des lance-roquettes, et tué des commandants du Hamas. Les responsables israéliens n’ont donné aucun calendrier pour une incursion terrestre qui, selon les groupes humanitaires, pourrait accélérer une crise humanitaire dans l’enclave côtière de Gaza.