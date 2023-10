Israël dit avoir mandaté des forces spéciales afin de ravir le contrôle de quatre lieux des mains de combattants du Hamas, à la suite de l’incursion sans précédent du groupe militant. La guerre a été déclarée dimanche et Israël a donné le feu vert à des «mesures militaires significatives» pour répliquer au Hamas.

Le bilan des décès en lien avec le conflit, au moment d’écrire ces lignes: environ 1600 morts au total. Il y a des milliers de blessés de chaque côté.

Les combats ont continué lundi.

Voici les développements de la guerre entre Israël et le Hamas du 9 octobre. Marie-Michelle Lauzon et Anaïs Elboujdaini étaient sur le terrain pour le compte de Noovo Info.

22h | Les parents d'Alex Look se confient

Samedi 7 octobre. Il était environ 11h35 à Montréal lorsque Raquel Ohnona reçoit un appel Facetime de son fils, Alex Look, qui assiste à un festival en Israël.

18h55 | Comment le Hamas a-t-il pu réussir une telle attaque contre Israël?

Jusqu’ici, nombreux sont les analystes qui se demandent comment Israël n’a pas réussi à prévoir l’attaque du groupe de militants, souligne le collaborateur de Noovo Info Yves Boisvert.

18h30 | Le point sur la situation avec Étienne Fortin-Gauthier pour Noovo Info

18h02 | «Un héros»: Alex Look est mort en Israël en «défendant les autres»

Le jeune homme de 33 ans a décidé d’appeler sa mère via Facetime lors de l’évènement. C’est à ce moment que le Hamas aurait commencé à frapper.

17h42 | Guerre Israël-Hamas: ce qui se passe sur le terrain

Sur le terrain pour le compte de Noovo Info, la journaliste Marie-Michelle Lauzon et la recherchiste Hélène Bérubé ont dû se réfugier dans un hôtel en cours de journée en raison d’un bombardement.

17h21 | Des citoyens israéliens se mobilisent pour les soldats après l'attaque du Hamas

Des centaines, voire des milliers de soldats israéliens ont été appelés au front pour répliquer aux combattants du Hamas à la suite de l’attaque de ce groupe militant palestinien, qui a fait des centaines de morts, samedi.

16h46 | Guerre Hamas-Israël: l’épais brouillard des réseaux sociaux

YouTube, X, Facebook ou Instagram... les atrocités sont documentées au cellulaire, au drone ou encore avec une qualité de montage professionnel.

16h28 | L'attaque du Hamas contre Israël, symptôme du «désespoir» palestinien?

«Le peuple palestinien s’assume aujourd’hui. Il s’est assumé de façon violente, ce qui est lamentable, mais il s’est assumé.»

16h10 | Le bilan de la guerre s’est élevé à près de 1600 morts des deux côtés.

Environ 900 personnes, dont 73 soldats, ont été tuées en Israël, selon les médias. À Gaza, plus de 680 personnes ont été tuées, selon les autorités locales. Des milliers de personnes ont été blessées des deux côtés.

15h42 | Le drapeau de l'Assemblée nationale du Québec sera mis en berne, annonce le premier ministre Legault.

J’ai demandé à ce que le drapeau du Québec soit mis en berne demain, de l'aube au crépuscule, sur la tour centrale de l’@Assnatqc en mémoire des victimes civiles de l’offensive du groupe terroriste Hamas en Israël. Nous sommes de tout cœur avec la communauté juive du Qc. — François Legault (@francoislegault) October 9, 2023

15h40 | L’UE annule l’annonce précédente selon laquelle elle suspendait «immédiatement» l’aide aux Palestiniens.

15h17 | Israël a « seulement commencé » son offensive dans la bande de Gaza, dit Netanyahu.

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël avait «seulement lancé» une offensive dans la bande de Gaza en réponse à une attaque sans précédent du Hamas.

Netanyahu a fait cette déclaration dans un discours télévisé à l'échelle nationale alors qu'Israël poursuivait une troisième journée de frappes aériennes lourdes à Gaza.

«Nous venons seulement de commencer à frapper le Hamas», a-t-il déclaré. «Ce que nous ferons à nos ennemis dans les jours à venir se répercutera sur eux pendant des générations.»

15h16 | Plus de 100 morts retrouvés dans une petite communauté agricole israélienne, selon les secours.

15h15 | Le ministère de la Santé à Gaza déclare que plus de 680 personnes ont été tuées dans les frappes israéliennes.

Le ministère de la Santé de la bande de Gaza a déclaré lundi que plus de 680 personnes avaient été tuées dans les frappes de représailles israéliennes.

Le ministère a déclaré que plus de 3 700 personnes avaient été blessées.

Israël a pilonné la bande de Gaza depuis l'attaque de samedi, frappant des centaines de cibles et causant de vastes destructions.



13h38 | En réponse aux bombardements israéliens, le porte-parole de la branche armée du Hamas, Abu Obeida, a déclaré dans un audio diffusé lundi soir que le groupe tuerait un civil israélien captif chaque fois qu’Israël ciblerait des civils dans leurs maisons à Gaza «sans avertissement préalable».

13h35 | Guerre Hamas-Israël: ce qu'il faut savoir

12h14 | Les rues de Tel-Aviv pratiquement vides.

12h08 | Les étudiants de l’université égyptienne se mobilisent pour soutenir les Palestiniens.

Des dizaines d’étudiants ont organisé lundi un rassemblement de soutien au peuple palestinien à la prestigieuse université américaine de la capitale égyptienne.

Les étudiants se sont rassemblés sur le campus universitaire du quartier huppé de la 5e colonie du Caire.

Des étudiants ont été vus brandissant des drapeaux palestiniens et tenant des banderoles avec des slogans tels que «Palestine libre».

11h44 | Une journaliste et son équipe se retrouvent dans un fossé sous une pluie de missiles en direct à la télé. Voyez la vidéo.

10h45 | Le Canadien mort dans l'attaque du Hamas en Israël était un Montréalais de 33 ans.



10h12 | La Commission européenne suspend immédiatement tous les paiements aux Palestiniens à la suite de l'attaque du Hamas

La Commission appelle l'attaque un acte de «terreur brutale».

9h22 | Neuf Américains sont décédés dans le conflit en Israël, rapporte The Associated Press.

9h19 | Conflit Israël–Hamas: les plus récents développements en images



9h02 | Des compagnies aériennes annulent leurs vols vers Israël

À Montréal et à Toronto, Air Canada avait aussi annulé ses vols en partance pour Tel Aviv, lundi.

8h41 | Le Groupe d’intervention en cas d’incident se rencontre pour le conflit en Israël

Composé de ministres et de hauts fonctionnaires névralgiques, le Groupe d’intervention en cas d’incident se réunit uniquement en période de «crise nationale» ou pour discuter d'événements ayant des implications majeures pour le Canada.

8h29 | Des rassemblements en réaction au conflit israélo-palestinien divisent les Américains

Les partisans d'Israël et ceux de la cause palestinienne ont organisé dimanche des rassemblements concurrents dans plusieurs villes américaines pour dénoncer le conflit qui a fait des centaines de morts et des milliers de blessés au Moyen-Orient. Un rassemblement a aussi eu lieu à Montréal.

8h21 | Israël ordonne un siège de la bande de Gaza après lui avoir déclaré la guerre

Les autorités affirment qu’elles vont couper l’électricité et bloquer l’entrée de nourriture et de carburant.

8h15 | La guerre en Israël provoque une hausse des prix du pétrole

Les prix du pétrole ont gagné environ 3 $ US le baril, les conflits au Moyen-Orient faisant planer le spectre de rupture d’approvisionnement.

6h15 | Zelensky compare le Hamas à la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a établi un parallèle entre l’invasion de son pays par la Russie et l’incursion du groupe militant du Hamas en Israël, affirmant que seules «les règles [et] le droit international» peuvent garantir la paix dans le monde.

«Le même mal, et la seule différence est qu'il y a une organisation terroriste qui a attaqué Israël, et ici un État terroriste qui a attaqué l'Ukraine», a déclaré Zelensky lundi dans un discours vidéo devant une assemblée parlementaire de l'OTAN à Copenhague.

«Notre unité doit et peut arrêter le mal», a expliqué M. Zelensky. «Que tous ceux qui soutiennent le terrorisme ressentent la puissance de notre colère. Et que tous ceux qui ont besoin d’aide pour se défendre contre le terrorisme ressentent la puissance de notre solidarité.»

Avec de l'information de Guillaume Théroux pour Noovo Info et de The Associated Press.