Voici les développements de la guerre entre Israël et le Hamas en date du 10 octobre 2023.

18h53 | «Nous allons vous aider»: le gouvernement Trudeau rapatriera des Canadiens à partir de Tel-Aviv

18h30 | «Il ne faut surtout pas amener le conflit ici»

La communauté juive de Québec réagit à la situation de la guerre entre Israël et le Hamas au Proche-Orient.

17 h 15 | Le condensé des événements de la journée.

Alors que le nombre de victimes augmente d'heure en heure, l'armée israélienne prépare son offensive.

Voyez le compte-rendu d'Étienne Fortin-Gauthier présenté au bulletin Noovo Info 17 animé par Marie-Christine Bergeron.

17 h 11 | Des citoyens américains parmi les otages du Hamas, confirme le président Joe Biden

Le président Joe Biden a confirmé mardi que des citoyens américains faisaient partie des otages capturés par le Hamas lors de l'attaque de cette fin de semaine contre Israël et il a condamné le groupe militant pour «la cruauté absolue» de son offensive à plusieurs volets contre Israël lancée depuis la bande de Gaza, qui a tué des centaines de civils, dont au moins 14 ressortissants américains.

16 h 46 | Guerre Israël-Hamas: des Palestiniens veulent leur «liberté»

«Nous ne sommes pas contre les juifs ou les Israéliens. Nous voulons notre liberté et notre indépendance», dit une personnalité politique palestinienne à notre journaliste Marie-Michelle Lauzon en Cisjordanie.

16 h 09 | Israël bombarde la Syrie après que des roquettes ont touché des terres du plateau du Golan.

L’armée israélienne a confirmé avoir bombardé la Syrie mardi après que des roquettes ont touché des terres découvertes sur le plateau du Golan syrien occupé.

L’armée n’a accusé aucun groupe d’attaque à la roquette.

Le gouvernement syrien n'a fait aucun commentaire. Cependant, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, un organisme d'opposition basé en Grande-Bretagne, affirme qu'une faction palestinienne a mené l'attaque à la roquette depuis le territoire syrien.

16 h 07 | Les renseignements américains n’ont pas vu venir l’attaque, selon un conseiller à la sécurité.

Les services de renseignement américains n'ont détecté aucun signe d'attaque du Hamas contre Israël, a déclaré mardi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

«Nous n’avons rien vu qui suggère qu’une attaque de ce type allait se dérouler, pas plus que les Israéliens», a expliqué M. Sullivan aux journalistes.

Comme d’autres responsables de la Maison-Blanche l’ont fait ces derniers jours, M. Sullivan a également réitéré que le gouvernement américain n’a vu aucun lien direct entre l’Iran et l’attaque du Hamas ce week-end.

15 h 27 | Le ministère de la Santé à Gaza affirme que le bilan s'est alourdi à 900 morts.

Les frappes aériennes israéliennes depuis samedi ont fait 900 morts à Gaza, dont 260 enfants et 230 femmes, et 4500 personnes supplémentaires ont été blessées, a affirmé le ministère de la Santé de Gaza.

Les frappes aériennes ont causé la mort de 150 membres de 22 familles, six agents de santé et huit journalistes. 20 journalistes ont aussi été blessés, a indiqué le ministère.

Les frappes aériennes sur les quartiers résidentiels ont déplacé environ 140 000 citoyens vers des abris et des hôpitaux des Nations Unies, a confirmé le ministère. L'ONU rapporte qu'au moins 200 000 habitants ont été déplacés.

Les frappes ont visé neuf établissements de santé, dont le bâtiment du ministère de la Santé, la clinique Rimal et le Centre international de l'oeil, et ont bombardé 15 ambulances, a indiqué le ministère.

15 h 19 | Le président des Joe Biden réitère le soutient inébranlable des États-Unis à Israël

Le président des États-Unis, Joe Biden, a condamné mardi le groupe militant Hamas pour le «mal pur» (pure evil) perpétré dans son attaque choquante sur plusieurs fronts contre Israël lancée depuis la bande de Gaza qui a tué des centaines de civils, dont au moins 14 citoyens américains.

15 h 15 | Le président colombien compare Gaza aux camps de concentration.

Le président colombien Gustavo Petro a provoqué la colère des groupes juifs après avoir comparé la bande de Gaza à un camp de concentration de la Seconde Guerre mondiale.

En réponse à une vidéo dans laquelle le ministre israélien de la Défense annonçait un «siège complet» de Gaza, qui comprend la coupure de l'électricité et de l'approvisionnement en eau de l'enclave, M. Petro a écrit lundi sur son compte X qu'«aucun démocrate au monde ne devrait accepter que la bande de Gaza soit transformée en camp de concentration.»

Ses commentaires ont été rejetés par le Congrès juif mondial, qui a écrit sur X que les remarques de Petro étaient «une insulte aux six millions de victimes de l’Holocauste et au peuple juif».

15 h 13 | Le «mal pur»: le président Joe Biden a condamné mardi le groupe militant Hamas pour son attaque sur plusieurs fronts contre Israël lancée depuis la bande de Gaza qui a tué des centaines de civils, dont au moins 14 citoyens américains.



13 h 58 | Une jeune femme canadienne manque à l’appel en Israël.

Une jeune femme canadienne du nom de Tiferet Lapidot manque à l’appel en Israël et son oncle qui vit à Montréal affirme qu’elle est disparue après le festival dans le désert lors duquel une attaque du Hamas a fait des centaines de morts, le week-end dernier.



Crédit image | Facebook

13 h 12 | Nouveau rassemblement en soutien à Israël à Montréal. Des manifestants propalestiniens ont essayé de perturber la prière, a constaté Noovo Info.

13 h 08 | L'USS Gerald R. Ford arrive en Méditerranée extrême-orientale.



Crédit image | The Associated Press

L'USS Gerald R. Ford est arrivé en Méditerranée extrême-orientale, à portée de main pour fournir une multitude d'options de soutien aérien ou de frappes à longue portée à Israël si nécessaire, mais aussi pour renforcer la présence militaire américaine afin d'empêcher la guerre qui dure maintenant depuis quatre jours avec Israël.

Le Hamas ne risque pas de déborder dans un conflit régional plus dangereux, a déclaré un responsable américain à l'Associated Press. Le responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de l’arrivée avant une annonce officielle.

11 h 36 | La mort d'un deuxième Canadien est confirmée.

Ben Mizrachi, un homme de Vancouver porté disparu en Israël, a été tué lors d'une attaque du Hamas contre un festival de musique.

11 h 15 | Les responsables de la Croix-Rouge s'efforcent d'accéder aux prisonniers, y compris aux otages israéliens.

Un responsable du Comité international de la Croix-Rouge affirme que son organisation a été en contact avec des responsables du Hamas et d'Israël au sujet de l'accès aux prisonniers, mais sans succès pour le moment.

11 h 12 | Un officier estime que le bilan des attaques du Hamas s'élève à plus de 1 000 personnes. C’est l’attaque la plus meurtrière de l’histoire israélienne.

10 h 57 | Manifestations pro-Hamas: «Honteux» -François Legault.

De passage à Montréal, le premier ministre québécois François Legault a fait part de sa colère suite aux attaques du Hamas en Israël.

10 h 30 | Le Haut-Commissaire Nations Unies aux droits de l’homme condamne les massacres présumés en Israël.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a déclaré mardi que l’annonce par Israël d’un «siège complet» de Gaza aggraverait la situation humanitaire «déjà désastreuse» dans la bande de Gaza, tout en condamnant les massacres présumés et les exécutions perpétrées par des militants palestiniens.

9 h 34 | Modi réitère son soutien à Israël.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a affirmé qu'il s'était entretenu au téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l'a remercié d'avoir «fourni une mise à jour sur la situation actuelle».

9 h 30 | L'inquiétude grandit quant à la diminution des fournitures médicales à Gaza.



Crédit photo - AP Photo/Fatima Shbair

Le chef de l'organisme Médecins sans frontières pour les territoires palestiniens a déclaré être inquiet que son équipe à Gaza soit bientôt à court de fournitures médicales maintenant que les frontières de l'enclave sont fermées.

Leo Cans a expliqué à l'Associated Press qu'il était particulièrement préoccupé par la fourniture de matériel chirurgical, de bandages, d'antibiotiques et de carburant. Le groupe, également connu sous le nom de MSF, opère actuellement depuis l'hôpital Shifa, dans la ville de Gaza, et l'hôpital Nasser à Khan Younis.

«Nous fonctionnons simplement avec le stock dont nous disposons», a mentionné M. Cans.

9 h 28 | Poutine soutient que la dernière guerre à Gaza est le résultat des échecs politiques américains.

Le président russe Vladimir Poutine a décrit mardi la dernière guerre israélo-palestinienne comme le résultat de l’échec des États-Unis.

S'exprimant au début de ses entretiens avec le premier ministre irakien Mohammed Al-Sudani, M. Poutine a dit dans son premier commentaire sur la guerre que «beaucoup seront d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit d'un exemple frappant de l'échec des États-Unis et de ses politiques au Moyen-Orient.»

Il a ajouté que les États-Unis ont «tenté de monopoliser la solution, mais n’ont malheureusement pas pris la peine de rechercher des compromis qui seraient acceptables pour les deux parties et, bien au contraire, a cherché à imposer sa propre vision de la manière dont cela devrait être fait, en exerçant des pressions sur les deux parties».

8 h 21 | La France n’a aucune «trace» de l’implication de l’Iran dans les attentats, affirme Macron.



Crédit - AP Photo/Markus Schreiber

Le président français Emmanuel Macron a affirmé que son pays n'avait aucune preuve que l'Iran était directement impliqué dans l'attaque du Hamas contre Israël, mais que le groupe militant semble avoir bénéficié d'une aide et d'une coopération extérieures.

L'Iran soutient depuis longtemps d'autres groupes militants du Hamas, et de hauts responsables iraniens ont ouvertement salué le raid de samedi.

Interrogé mardi sur le rôle de l'Iran dans la crise après une rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz à Hambourg, Macron a déclaré que la France n'avait «aucune trace formelle» que l'Iran était directement impliqué dans les attaques.

«Il semble qu'il y ait eu une aide et une coopération avec le Hamas mais je resterai prudent sur ce point tant que nous n'aurons pas consolidé des renseignements totalement certains», a-t-il ajouté, sans plus de précisions.

6 h 40 | Le point de passage de Rafah sera évacué



L'administration du point de passage de Rafah du côté égyptien a informé les équipes du point de passage de Rafah du côté palestinien d'évacuer immédiatement le passage en raison de menaces de bombe, a déclaré mardi le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité nationale du Hamas, Iyad Al-Bazm.

Par ailleurs, l'agence de santé des Nations Unies déclare que les fournitures médicales qu'elle avait prépositionnées dans sept hôpitaux de Gaza ont déjà été épuisées, alors que les besoins augmentent à la suite de la frappe militaire d'Israël contre le groupe militant Hamas. Le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, Tarik Jazarevic, a déclaré lors d'une conférence de presse mardi que les hôpitaux affiliés avaient déclenché des plans d'urgence pour mieux gérer l'afflux de blessés, «mais avec le nombre de blessés qui arrivent actuellement, ces hôpitaux dépassent maintenant leur capacité». Il a déclaré que l'OMS réaffectait 1 million de dollars de ses fonds pour permettre l'achat de fournitures médicales sur le marché local afin de combler les lacunes en matière de besoins. L'agence de santé a déjà appelé à l'ouverture d'un corridor humanitaire pour permettre le transport de nouvelles fournitures à Gaza.

6 h 30 | Israël bombarde le centre-ville de Gaza

Israël a violemment bombardé le centre-ville de Gaza mardi, intensifiant encore la mobilisation massive de réservistes, tout en promettant une riposte qui «résonnera pour les générations à venir» contre le groupe militant du Hamas pour son attaque surprise du week-end.

La guerre, qui a commencé après l'intrusion de militants du Hamas en Israël samedi, provoquant des combats armés dans ses rues pour la première fois en des décennies, a déjà coûté la vie à au moins 1 600 personnes.

6 h 30 | L'Iran rejette les allégations selon lesquelles il aurait joué un rôle dans les attaques du Hamas

Le Guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a rejeté mardi les allégations concernant le rôle de son pays dans les attaques du Hamas contre Israël, mais a déclaré que l'Iran continuerait à soutenir les Palestiniens, ont rapporté les médias. Il s'agissait de la première réaction de Khamenei à la guerre, lui qui a le dernier mot sur toutes les affaires de l'État dans le pays. Cependant, Khamenei a déclaré : «Nous défendons la Palestine, nous défendons les combats.» Il a loué les jeunes Palestiniens «capables, intelligents et courageux». Il a affirmé que la catastrophe pour Israël était due aux erreurs commises par Israël à l'encontre des Palestiniens.

5 h 30 | Drapeau en berne au Québec

Mardi, le fleurdelisé sera mis en berne sur la tour centrale de l’hôtel du Parlement, «de l’aube au crépuscule», ont annoncé la présidente de l’Assemblée nationale du Québec, Nathalie Roy et le premier ministre Legault, dans un communiqué conjoint. Par ailleurs, selon Affaires mondiales Canada, «il y a actuellement 2450 Canadiennes et Canadiens inscrits au service d’enregistrement des Canadiens à l’étranger en Israël et 480 Canadiennes et Canadiens dans les territoires Palestiniens».