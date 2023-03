Le nouvel élu de la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne, le solidaire Guillaume Cliche-Rivard, a été assermenté à l’Assemblée nationale, mardi.

«C'était quelque chose que j'attendais déjà depuis le soir de l'élection. On connaît quelques jours après notre date d'assermentation. Les jours qui suivent sont quand même assez stressants et on a beaucoup de choses à faire. [...] Il y a quand même beaucoup de pain sur la planche, mais tout ça commence officiellement à l'Assemblée», a-t-il confié au bulletin Noovo Le Fil 17.

L’avocat spécialisé en immigration de vocation est officiellement devenu le 12e député de Québec solidaire (QS) à siéger à l’Assemblée nationale. Le co-porte-parole de la formation Gabriel Nadeau-Dubois a souligné que cet accomplissement «marquait un jalon important de l’histoire [du] mouvement».

Voyez son entrevue complète au bulletin Noovo Le Fil 17 dans la vidéo qui accompagne ce texte.

«À tous les gens de Saint-Henri, de la Petite-Bourgogne, de Pointe-Saint-Charles, de Griffintown, de Côte-Saint-Paul et de Ville-Émard […], vous pouvez compter sur moi et sur toute l’équipe solidaire pour nous battre pour un Québec plus juste où personne ne tombe entre les mailles du filet social», a déclaré M. Cliche-Rivard.

Le nouvel élu a affirmé qu’il se battrait notamment pour une meilleure offre de transport dans la circonscription, pour plus de logements sociaux et pour un meilleur financement du réseau communautaire.

M. Cliche-Rivard a souligné que le marché locatif était «complètement déréglé» dans le Sud-Ouest et a répété son intention de faire de la lutte à la crise au logement un de ses chevaux de bataille.

«Faire élire un deuxième député solidaire dans le Sud-Ouest de Montréal… ce pari aurait semblé fou il y a quelques années à peine.» -Gabriel Nadeau-Dubois

Une nouvelle voix pour QS

Guillaume Cliche-Rivard sera le porte-parole solidaire en matière d’immigration, de francisation et d’intégration, de justice, de relations internationales et de francophonie.

«Je veux continuer à être une voix forte pour la justice sociale, pour l’ouverture et pour l’inclusion. Ce sont des valeurs qui sont au cœur de notre identité québécoise, qui font notre fierté comme peuple», a-t-il déclaré en point de presse.

Je veux porter un discours rassembleur sur l’immigration, un discours qui s’éloigne des chiffres et qu’on se rapproche des vies humaines qui sont derrière. #polqc #AssNat — Me G. Cliche-Rivard (@GClicheRivard) March 28, 2023

«Ces sujets vont habiter dans les prochaines semaines, mois et années. Je vais travailler là-dessus, évidemment avec un petit plus sur l'immigration», a-t-il ajouté sur nos ondes.

Au niveau de l'immigration, M. Cliche-Rivard compte adopter une approche plus humaine à l'Assemblée nationale.

«Je vais amener des histoires de vie, parler des conséquences, parler des conséquences des délais par exemple: les effets sur les familles d'une séparation ou de la complexité pour une entreprise canadienne de faire venir des travailleurs étrangers temporaires et de leur faire accéder à la résidence [permanente]. Je veux parler des défis des étudiants étrangers. Je veux parler des gens derrière les chiffres et qu'on soit un plus au courant des conséquences et des difficultés que les gens traversent », a-t-il expliqué au bulletin Noovo Le Fil 17.

À lire aussi | Prise de bec entre le PQ et la CAQ concernant Roxham

Aussi, le député déplore notamment la fermeture du chemin Roxham au Québec et sur l'ensemble de la frontière canado-américaine.

«Ce qu'on va voir malheureusement dans les prochaines semaines et mois, ce sont des centaines de petits chemins Roxham. Les gens vont trouver des moyens d'entrées souvent dans des situations irrégulières et dangereuses au profit des passeurs. Et, on va entendre des nouvelles très terribles et tristes», a-t-il prévenu. «On aurait mieux fait de régulariser le tout en permettant la demande d'asile dans tous les points d'entrées au lieu de fermer le chemin Roxham.»

À VOIR | La fermeture du chemin Roxham favorise les «passeurs», selon le voisinage

Guillaume Cliche-Rivard, avait été élu de manière convaincante lors de l’élection partielle du 13 mars dernier, avec 44,5% des voix. Une victoire sans équivoque, disait alors QS.

«La force de cette victoire nous surprend un peu. On le prend comme un encouragement», avait alors mentionné Gabriel Nadeau-Dubois, lors d’une conférence de presse au Marché Atwater.

«Je veux assurer que tous les habitants de la circonscription seront représentés par QS», avait ajouté celui qui entend faire de l’enjeu du logement sa priorité au cours de son mandat.