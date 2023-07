Les Maple Leafs de Toronto ont annoncé jeudi l'embauche de Guy Boucher et de Mike Van Ryn à titre d'entraîneurs adjoints.

«L'un de mes objectifs à chaque saison morte est de mettre en place le meilleur personnel possible pour nous donner les meilleures chances de réussite pour l'équipe », a déclaré l'entraîneur-chef Sheldon Keefe par voie de communiqué.

«Avec le départ de Spencer Carbery pour devenir l'entraîneur-chef des Capitals de Washington, je suis heureux d'ajouter des entraîneurs expérimentés et accomplis comme Guy et Mike, ainsi que la façon dont les rôles et les responsabilités seront désormais partagés au sein de notre équipe d'entraîneurs pour l'avenir.»



Boucher a déjà été l'entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay (2010-2011 à 2012-2013) et des Sénateurs d'Ottawa (2016-2017 à 2018-2019), montrant une fiche de 191-186-46. Sous la direction de Boucher, le Lightning a atteint la finale de l'Association de l'Est en 2011, tandis que les Sénateurs ont atteint la finale de l'Association de l'Est en 2017.

Avant de rejoindre les Sénateurs, Boucher a passé trois saisons en Suisse (2013-2014 à 2015-2016) où il a été entraîneur-chef du Bern SC. Le club a affiché une fiche de 44-29-5 au cours de son mandat.

