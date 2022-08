Totalement frustrée, Simona Halep s'est pliée en deux et a commencé à frapper sa raquette sur la surface dure du stade Sobeys après qu'elle eut raté un retour de service vers la fin du troisième set de son match de demi-finale.

Halep s'est toutefois servie à bon escient de cette passion pour vaincre l'Américaine Jessica Pegula 2-6, 6-3, 6-4 lors de la première de deux demi-finales au programme de l'Omnium de tennis Banque Nationale, samedi à Toronto.

.@Simona_Halep IS BACK IN THE FINALS! 🙌



She defeats Jessica Pegula 2-6, 6-3, 6-4. #NBO22 pic.twitter.com/ZdgW6Vc4fN