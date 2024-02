Le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton a voulu garder son départ vers Ferrari secret, au point où même ses parents l'ignoraient jusqu'au moment de l'annonce.

Le Britannique a secoué l'univers de la F1 lorsque sa décision de joindre les rangs de la Scuderia a été annoncée le 1er février, en dépit du fait qu'il venait de signer une prolongation de contrat avec Mercedes l'été dernier.

«Je n'en ai pas parlé à personne. Mes parents l'ignoraient jusqu'au moment de l'annonce. Personne n'était au courant, a confié Hamilton dans le cadre d'une émission en baladodiffusion de la BBC. Je voulais le faire pour moi. En fin de compte, j'ai dû me questionner sur ce que je voulais réellement.»

On a ensuite appris que l'entente de deux saisons conclue entre Hamilton et Mercedes en août dernier en était une en réalité d'une saison, assortie d'une année d'option pour la suivante — laquelle a été refusée par le septuple champion du monde.

Hamilton a informé le directeur de Mercedes Toto Wolff de sa décision la veille de l'annonce, lors d'un déjeuner à la résidence de Wolff. Les deux hommes sont devenus de bons amis au fil des ans, après que Hamilton soit passé de McLaren à Mercedes en 2013.

Le pilote âgé de 39 ans et Michael Schumacher ont chacun gagné sept championnats du monde en F1, et Hamilton domine le livre des records avec 103 victoires et 104 positions de tête en carrière.

Hamilton a déjà discuté de sa volonté de piloter un jour pour Ferrari, où Schumacher a décroché cinq de ses championnats du monde.

«L'opportunité s'est simplement présentée et je me suis dit: 'O.K., je dois y réfléchir un instant', a raconté Hamilton. Je n'ai toutefois pas eu beaucoup de temps pour le faire, donc j'ai dû y aller avec mon instinct et j'ai décidé de sauter dessus.»

Hamilton entamera sa dernière campagne avec Mercedes samedi, avec la présentation du Grand Prix de Bahreïn.

Sa dernière victoire a été enregistrée au Grand Prix d'Arabie saoudite, lors de l'avant-dernière course de la saison 2021. Cette saison-là, le pilote Red Bull avait décroché le premier de ses trois championnats du monde consécutifs.