Une famille de Montréal est immensément soulagée maintenant que leur fille de 10 ans est de retour à la maison, cinq semaines après avoir été gravement blessée par une voiture qui l'a heurtée alors qu'elle traversait une rue à Lachine.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Kyaa Guinto devrait se rétablir complètement, malgré avoir été plongée dans un coma artificiel à l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Mme Guinto est encore instable sur ses pieds et ne se souvient pas de l'accident.

«Je me souviens avoir raccompagné mes amis chez eux et avoir sauté l'entraînement de basketball parce que j'étais fatiguée. Je ne me souviens pas pourquoi j'étais fatiguée», a expliqué la jeune fille.

Kyaa traversait au milieu de la route St-Antoine près de l'avenue 32e à Lachine lorsqu'elle a été percutée par une voiture, selon la police, qui respectait la limite de vitesse dans la zone de 30 kilomètres.

Ce jour-là, Kyaa n'a pas utilisé le passage pour piétons.

«Je ne sais pas comment ce type pouvait rouler à 30 km/h et me percuter quand même», déclare Kyaa. «J'ai réussi à me retourner et j'ai subi une grave lésion cérébrale, alors s'il vous plaît, soyez vigilants», demande-t-elle maintenant.

La blessure traumatique qu'elle a subie est la raison pour laquelle les médecins ont décidé de la plonger dans un coma.

La mère de Kyaa, Stephanie Ledesma, dit avoir été terriblement choquée d'apprendre la lésion cérébrale.

«Il y avait un gonflement dans le cerveau, il y avait des saignements dans le cerveau. Je ne peux toujours pas comprendre comment cela avait pu arriver à ma fille», dit-elle.

Les égratignures et les contusions de Kyaa guérissent et elle devrait se rétablir complètement.

«Sa mémoire à court terme était un peu instable au début, mais c'est beaucoup mieux maintenant», explique Mme Ledesma.

La famille n'a pas encore reçu le rapport de police, dit-elle Tout ce que Kyaa et sa famille peuvent faire maintenant, c'est rappeler aux piétons et aux conducteurs de faire attention les uns aux autres.

«Soyez prudents, soyez attentifs à votre environnement pour les conducteurs. S'il vous plaît, soyons vigilants, surtout aux abords des écoles. Les parcs abritent des enfants qui restent des enfants», déclare Mme Ledesma.

Avec la fin de l'année scolaire qui approche, on craignait que Kyaa, qui a manqué cinq semaines de cours, ait du mal à terminer l'année.

Heureusement, ses enseignants affirment que ses notes sont bonnes et qu'elle terminera la 5e année avec ses amis.