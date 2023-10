La Gurdwara de la Colombie-Britannique, où un leader séparatiste sikh a été abattu, a lancé une enquête sur la façon dont un journal américain a pu visionner les images des caméras de sécurité du meurtre de juin.

Gurkeerat Singh, qui a déclaré être le porte-parole du Guru Nanak Sikh Gurdwara à Surrey, a déclaré qu'il n'était pas clair comment le Washington Post avait pu voir la vidéo de la mort de Hardeep Singh Nijjar.



«La vidéo n'était pas destinée aux médias ou au public, car il s'agit d'une enquête en cours. Cette vidéo ne devait être diffusée à personne», a-t-il dit.

Alors que M. Singh a refusé que La Presse Canadienne examine la vidéo capturée au temple de la fusillade, il a confirmé les informations du Washington Post.

Lui-même a vu la vidéo de 90 secondes à plusieurs reprises, a-t-il mentionné.

M.Singh a raconté que la vidéo montre M. Nijjar quittant le stationnement du temple dans sa camionnette grise. Une voiture blanche roule en parallèle, puis coupe devant le pick-up et s'arrête, empêchant M. Nijjar de partir.

Deux hommes armés sont ensuite sortis hors de portée des caméras pour tirer sur la victime, a déclaré M. Singh, ajoutant que les images de surveillance montrent que la fusillade était «pré-planifiée et bien orchestrée».

Les tireurs connaissaient visiblement les habitudes de conduite de M. Nijjar et sa routine, a-t-il réitéré.

«Ce n'était pas quelque chose de fait au hasard. Ces gens observent les mouvements de Hardeep Singh depuis un moment et ils savaient dans quelle direction il allait et comment il sort du gurdwara», a déclaré M. Singh.

«C'était juste une explosion»

La mort de M. Nijjar a déclenché une escalade des tensions diplomatiques entre l'Inde et le Canada après que le premier ministre Justin Trudeau a annoncé au Parlement que les services de renseignement canadiens enquêtaient sur des informations «crédibles» sur «un lien potentiel» entre le gouvernement indien et le meurtre.

M. Nijjar était un fervent partisan du mouvement Khalistan qui prône une patrie sikh distincte au Pendjab. Il a été l'un des organisateurs du référendum non officiel dans plusieurs pays appelant à une patrie distincte pour les sikhs.

Le mouvement indépendantiste a provoqué la colère du gouvernement indien, et le premier ministre indien Narendra Modi a exprimé à Trudeau ses «vives inquiétudes» quant à la manière dont le Canada a géré le mouvement.

Malkit Singh était le gardien de but lors d'un match de football avec des amis sur un terrain près du gurdwara le 18 juin lorsqu'il a entendu ce qui ressemblait à un feu d'artifice.

«Quelqu'un a dit «ce n'est pas un feu d'artifice, ce sont des coups de feu», a-t-il déclaré dans une entrevue traduite du pendjabi. C'était juste une explosion, des rafales de tirs, encore et encore. Ensuite, nous avons vu deux hommes s'enfuir, alors moi et quelques joueurs les avons poursuivis. Et deux autres personnes ont couru vers le gurdwara pour voir ce qui se passait. J'étais pieds nus parce que c'est comme ça que je tends vers le but.»

«Les deux hommes, qui couraient si vite, portaient des sweats à capuche noirs et des pantalons noirs, et leurs têtes étaient recouvertes de morceaux de tissu léger. Ils ne portaient pas de turban. Nous n'avons tout simplement pas pu les rattraper avant qu'ils disparaissent», a relaté le témoin.

Malkit Singh a déclaré que deux jours plus tard, un ami lui a montré une vidéo de surveillance sur son téléphone depuis le parking gurdwara d'une voiture de couleur claire suivant le camion de M. Nijjar, puis arrêtant le pick-up à la sortie. Lui et son ami faisaient partie d'un comité dirigé par M. Nijjar, a-t-il déclaré: ils avaient donc accès à la vidéo.

M. Nijjar savait qu'il était une cible, a déclaré Malkit Singh.

Un autre témoin a raconté avoir vu un autre véhicule rouler sur le corps de M. Nijjar.

Enquête en cours

Le sergent Timothy Pierotti, de l'équipe intégrée d'enquête sur les homicides, a déclaré mercredi qu'il s'agissait d'une enquête active et que l'équipe ne pouvait pas divulguer plus de détails. Rien n'indique pourquoi la police n'a pas dit aux médias qu'un deuxième véhicule était impliqué dans le meurtre.

Le Washington Post a également rapporté qu'il avait fallu entre 12 et 20 minutes à la police pour réagir après les coups de feu.

La GRC a publié mardi une déclaration pour rectifier le «dossier sur l'homicide».

«Le premier appel au 911 concernant cet incident a été reçu à 20 h 27 et les premiers policiers sont arrivés sur place en moins de quatre minutes, et d'autres policiers sont arrivés sur place peu de temps après», indique le communiqué.

Le Washington Post n'a pas immédiatement répondu à un courrier électronique sollicitant des commentaires.