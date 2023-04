Harry Belafonte, l'acteur et chanteur devenu un géant des droits civiques aux États-Unis, est décédé mardi à l'âge de 96 ans.

Il est mort d'une insuffisance cardiaque congestive, à son domicile de New York, avec sa femme Pamela à ses côtés, a déclaré Ken Sunshine, du cabinet de relations publiques Sunshine Sachs Morgan & Lylis.



Avec son beau visage éclatant et sa voix soyeuse et rauque, Harry Belafonte a été l'un des premiers interprètes noirs à gagner un large public au cinéma et à vendre un million de disques en tant que chanteur.

Beaucoup le connaissent encore pour son grand succès «Banana Boat Song» et cet appel mémorable «Day-O ! Daaaaay-O». Mais il s'est forgé un plus grand héritage une fois qu'il a réduit sa carrière d'interprète dans les années 1960 et a vécu la devise de son héros Paul Robeson selon lequel les artistes sont les «gardiens de la vérité».

Il demeure le modèle et l'incarnation de la «célébrité militante», entre Hollywood, Washington et le mouvement des droits civiques aux États-Unis.

Harry Belafonte a non seulement participé à des marches de protestation et à des concerts-bénéfice, mais il a aidé à les organiser et à susciter leur soutien. Il a travaillé en étroite collaboration avec son ami Martin Luther King Jr., intervenant souvent en son nom auprès des politiciens et des autres artistes et l'aidant financièrement.

Il a risqué sa vie et ses moyens de subsistance et a fixé des normes élevées pour les jeunes célébrités noires. Il a réprimandé Jay Z et Beyonce pour ne pas avoir assumé leurs «responsabilités sociales», et il a encadré Usher, Common, Danny Glover et bien d'autres.

Dans le film «BlacKkKlansman» de Spike Lee en 2018, il a été choisi à juste titre comme un ancien homme d'État qui enseigne aux jeunes militants le passé des États-Unis.

Son ami Andrew Young, leader des droits civiques, notait que Belafonte était l'une de ces rares personnes à devenir plus radicale avec l'âge. Il a toujours été engagé et inflexible, prêt à affronter les ségrégationnistes du Sud, les libéraux du Nord, les frères milliardaires Koch _ et même le premier président noir du pays, Barack Obama.

Cinéma et chanson

Harry Belafonte était un artiste majeur depuis les années 1950. Il a remporté un Tony Award en 1954 pour son rôle principal dans «Almanach» de John Murray Anderson. Cinq ans plus tard, il est devenu le premier artiste noir à remporter un prix Emmy pour l'émission spéciale «Tonight with Harry Belafonte» à la télévision.

En 1954, il a partagé la vedette avec Dorothy Dandridge dans la comédie musicale dirigée par Otto Preminger «Carmen Jones», une percée populaire pour une distribution entièrement noire. Le film de 1957 «Island in the Sun» a été interdit dans plusieurs villes du Sud, où les propriétaires de cinémas étaient menacés par le Ku Klux Klan en raison de la romance interraciale du film entre Belafonte et Joan Fontaine.

Son «Calypso», sorti en 1955, est devenu le premier album officiellement certifié d'un artiste solo et a déclenché un engouement national pour les rythmes caribéens (Belafonte a été surnommé, à contrec?ur, le «Roi du Calypso»). Un jeune Bob Dylan a fait ses débuts sur disque en jouant de l'harmonica sur «Midnight Special» de Belafonte.

En 1963, Belafonte était profondément impliqué dans la «Marche sur Washington». Il a recruté son grand ami Sidney Poitier, Paul Newman et d'autres célébrités et a persuadé le «gauchiste» Marlon Brando de coprésider la délégation hollywoodienne avec le plus conservateur Charlton Heston - un duo conçu pour plaire au plus large public possible.

Lorsque Martin Luther King a été assassiné en 1968, Belafonte a aidé à choisir le costume dans lequel il serait enterré, s'est assis à côté de sa veuve, Coretta, lors des funérailles et a continué à subvenir aux besoins de sa famille, en partie grâce à une police d'assurance qu'il avait souscrite pour lui.

Bien des années plus tard, il a fait les manchettes lorsqu'il a comparé Colin Powell, le premier secrétaire d'État noir, à un esclave «autorisé à entrer dans la maison du maître» pour son service dans l'administration de George W. Bush.

Il était à Washington en janvier 2009 lors de l'investiture d'Obama, officiant avec Joan Baez et d'autres lors du bal inaugural. Mais Belafonte reprochera plus tard à Obama de ne pas avoir tenu sa promesse et de manquer «d'empathie fondamentale avec les dépossédés, qu'ils soient blancs ou noirs».