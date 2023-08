Une auteure canadienne affirme qu’une société de production appartenant au duc et à la duchesse de Sussex a acheté les droits à l’écran de son roman romantique.

Carley Fortune déclare dans une publication sur Instagram qu’elle est ravie d’annoncer qu’elle fait équipe avec Netflix ainsi qu'Archewell Productions, qui appartient au prince Harry et à son épouse Meghan, pour l’adaptation de son livre Meet Me at the Lake.

Le livre raconte l’histoire d’un couple de trentenaires qui partent au hasard pour une aventure d’une journée qui changera leur vie à Toronto, où Meghan vivait lorsqu’elle a rencontré Harry.

Mme Fortune n’a pas précisé si l’adaptation prendrait la forme d’un film ou d’une série, mais elle a déclaré que l’histoire d’amour du livre lui tenait à cœur et qu’elle ne pouvait imaginer un partenariat plus parfait.

Elle a ajouté que l’écriture de ce livre a représenté un défi personnel considérable et que le fait qu’il soit reconnu de cette manière est vraiment incroyable.

Harry et Meghan se sont retirés de leurs fonctions royales en 2020, ont déménagé aux États-Unis et, depuis, ont lancé de nombreuses initiatives, notamment un contrat de production avec Netflix et la fondation à but non lucratif Archewell.