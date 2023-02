Un juge de Los Angeles a condamné Harvey Weinstein à 16 ans de prison jeudi après que le jury l'ait reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle sur une actrice et mannequin italienne en 2013.

Cette peine s'ajoute aux plus de 20 ans que le producteur de cinéma de 70 ans doit purger pour une condamnation similaire en 2020 à New York, amplifiant la chute de l'ancien magnat du cinéma qui est devenu un aimant pour le mouvement #MeToo.



Weinstein a directement fait appel à la juge Lisa B. Lench de la Cour supérieure de Los Angeles, déclarant: «je maintiens mon innocence. Je n'ai jamais violé ni agressé sexuellement Jane Doe 1.» La femme que Weinstein a été reconnu coupable d'avoir violée a sangloté dans la salle d'audience alors qu'il parlait.

Quelques instants plus tôt, elle avait expliqué au juge la douleur qu'elle avait ressentie après avoir été agressée par Weinstein. «Avant cette nuit-là, j'étais une femme très heureuse et confiante. Je me valorisais moi-même et ma relation avec Dieu», a déclaré la femme, identifiée dans la cour seulement comme Jane Doe 1. «J'étais excitée à l'idée de mon avenir. Tout a changé après que l'accusé m'a brutalement agressée. Il n'y a pas de peine de prison assez longue pour réparer les dommages.»

Lench a prononcé la sentence jeudi après avoir rejeté une demande des avocats de Weinstein pour un nouveau procès.

En décembre, les jurés ont reconnu Weinstein coupable d'un viol et de deux agressions sexuelles contre la femme qui, lors de l'ouverture du procès en octobre, a raconté de manière dramatique et émouvante comment il était arrivé sans invitation dans sa chambre d'hôtel, s'était fait inviter et l'avait agressée lors d'un festival de cinéma.

Le jury a épargné à Weinstein une peine encore plus longue en l'acquittant de l'agression sexuelle d'un massothérapeute et en ne parvenant pas à se mettre d'accord sur les chefs d'accusation concernant deux autres femmes.

La défense a affirmé au cours du procès que Weinstein avait eu des relations sexuelles consensuelles avec deux des femmes qu'il était accusé d'avoir agressées et que deux autres, dont celle qui a mené à sa condamnation, inventaient entièrement les incidents.

La semaine dernière, Lench a rejeté une demande de Gloria Allred, une avocate de certaines des femmes qui ont témoigné au procès, pour permettre à d'autres de faire des déclarations similaires devant le tribunal sur l'homme qui est depuis cinq ans un aimant pour le mouvement #MeToo.

«Je ne vais pas faire de cela un forum ouvert sur la conduite de M. Weinstein», a déclaré Lench à l'époque.

L'Associated Press ne nomme généralement pas les personnes qui disent avoir été agressées sexuellement.

L'incertitude juridique demeure sur les deux côtés pour Weinstein.

La plus haute juridiction de New York a accepté d'entendre son appel dans le cadre de ses condamnations pour viol et agression sexuelle. Et les procureurs de Los Angeles n'ont pas encore dit s'ils allaient rejuger Weinstein pour les chefs d'accusation pour lesquels ils n'ont pas pu obtenir de verdict.

On ne sait pas encore où il purgera sa peine en attendant que ces questions soient tranchées.

Sa peine à New York serait purgée avant une peine de prison en Californie, bien qu'un nouveau procès ou d'autres questions pourraient l'empêcher d'y retourner prochainement.

Weinstein peut bénéficier d'une libération conditionnelle à New York en 2039.