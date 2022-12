Harvey Weinstein a été reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle, lundi, lors de son procès à Los Angeles, ont rapporté plusieurs médias.

Après deux semaines de délibération, le jury composé de huit hommes et quatre femmes a rendu son verdict lors du deuxième procès pénal. Les jurés ont déclaré l’ancien producteur hollywoodien coupable de toutes les allégations portées par la première des quatre accusatrices.

Weinstein purge actuellement aux États-Unis une peine de 23 ans de prison pour viol, après sa condamnation en 2020 à New York relativement à des crimes à caractère sexuel contre deux femmes.

Il est emprisonné en Californie, où il a été extradé l'année dernière en attendant son procès pour l'agression présumée de cinq femmes à Los Angeles et Beverly Hills, entre 2004 et 2013.

Weinstein, cofondateur de la société Miramax et du studio de cinéma The Weinstein Company, était autrefois l'une des personnes les plus puissantes de Hollywood, ayant produit des films comme «Fiction pulpeuse» et «Le Cri des larmes» («The Crying Game»).

-Avec les informations de The Associated Press