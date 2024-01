La première ministre Sheikh Hasina a remporté une écrasante majorité aux élections législatives du Bangladesh après une campagne semée de violence et un boycottage de la part du principal parti d'opposition, lui donnant ainsi qu'à son parti politique, Awami League, un quatrième mandat consécutif.

Alors que la Commission électorale a tardé à annoncer les résultats des élections de dimanche, les chaînes de télévision et les réseaux de journalistes à travers le pays ont rapporté que le parti Awami League avait remporté 216 sièges sur 299. Les candidats indépendants en ont remporté 52, tandis que le parti Jatiya, le troisième en importance dans le pays, a remporté 11 sièges. Les résultats pour le reste des circonscriptions continuaient d'être dévoilés encore tard dimanche soir.

Les élections ont eu lieu pour 299 des 300 sièges parlementaires. Pour un siège, l'élection a été reportée comme l'exige la loi après le décès d'un candidat indépendant.

Une déclaration officielle finale de la Commission électorale est attendue lundi.

Au moins 18 incendies criminels ont précédé le vote, mais le jour du scrutin s'est déroulé dans un calme relatif. Le taux de participation était d'environ 40 %, a déclaré le commissaire en chef aux élections, Kazi Habibul Awal, après la fermeture des bureaux de vote.

Le principal parti d'opposition, Bangladesh Nationalist Party, dirigé par l'ancienne première ministre Khaleda Zia, a refusé d'accepter le résultat des élections, affirmant que les électeurs bangladais avaient rejeté l'élection unilatérale du gouvernement.

Les incidents, dont quatre morts dans un incendie criminel dans un train de voyageurs vendredi, ont intensifié les tensions à l'approche des élections qui ont été boudées par le parti de Mme Zia et ses groupes alliés. Ils accusent Mme Hasina de transformer le Bangladesh en un État à parti unique et de museler la dissidence et la société civile.

Les autorités ont imputé une grande partie des violences au Bangladesh Nationalist Party, l'accusant de chercher à saboter les élections.

Le vote, comme les élections précédentes, a été défini par la rivalité amère entre le parti Awami League de Mme Hasina et le Bangladesh Nationalist Party dirigé par Mme Zia, qui est malade et qui a été mise en résidence surveillée à la suite d'accusations de corruption, que ses partisans estiment motivée par des convictions politiques.

Les deux femmes ont dirigé le pays en alternance pendant de nombreuses années, cimentant une querelle qui a depuis polarisé la politique du Bangladesh et alimenté la violence autour des élections. Le vote de cette année a soulevé des questions sur sa crédibilité alors qu’il n’y a pas d'adversaire majeur pour affronter la première ministre sortante.

Mme Hasina est reconnue pour avoir transformé l’économie d’une jeune nation née de la guerre et fait du secteur du textile l’un des plus compétitifs au monde. Ses partisans affirment qu’elle a évité les coups d’État militaires et neutralisé la menace du militantisme islamique. Et à l’échelle internationale, elle a contribué à rehausser l’image du Bangladesh en tant que nation capable de faire des affaires et d’entretenir des relations diplomatiques avec des pays souvent en désaccord les uns avec les autres, comme l’Inde et la Chine.

Cependant, ses détracteurs affirment que son ascension risque de transformer le Bangladesh en un État à parti unique où la démocratie est menacée, alors que les agences gouvernementales utilisent de plus en plus d’outils oppressifs pour faire taire les critiques, restreindre la liberté de presse et la société civile.