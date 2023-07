Les ventes au détail ont augmenté de 0,2 % en mai au Canada pour atteindre 66 milliards $, selon ce que rapporte Statistique Canada vendredi.

Les ventes ont progressé dans cinq des neuf sous-secteurs, les plus fortes hausses ayant été réalisées chez les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, de même que chez les détaillants d'alimentation.

Statistique Canada précise qu’au mois de mai, les ventes au détail ont augmenté dans six provinces. Les hausses les plus marquées ont été de 2,7 % en Colombie-Britannique et de 2 % en Alberta.

Au Québec, les ventes au détail ont reculé de 0,9 %, notamment de 0,4 % dans la région de Montréal. En Ontario, les ventes ont décliné de 0,6 %, même si elles ont progressé de 0,9 % dans la région de Toronto.

D’autre part, sur une base désaisonnalisée, les ventes au détail du commerce électronique se sont accrues de 2,1 % en mai pour s'élever à 3,7 milliards $ et représenter 5,6 % du commerce de détail total, comparativement à 5,5 % en avril.

Statistique Canada produit une estimation anticipée des ventes au détail, qui laisse supposer qu’elles ont été inchangées en juin, mais ce chiffre fera l'objet d'une révision.