Les autorités québécoises font état mardi de 19 nouveaux décès liés à la COVID-19, ainsi que d'une augmentation de 22 hospitalisations liées à la maladie par rapport à la veille.

Des 19 nouveaux décès signalés mardi, trois sont survenus dans les 24 dernières heures, 13 il y a entre deux et sept jours, et trois autres sont survenus il y a plus d'une semaine, indique le ministère de la Santé.

Le bilan des décès liés à la COVID-19 au Québec s'élève maintenant à 17 409 morts depuis le début de la pandémie, en mars 2020.

On comptait lundi 1959 nouvelles hospitalisations, dont 653 en raison de la COVID-19. Il y avait 53 patients aux soins intensifs, dont 30 en raison de la COVID-19, une augmentation de six par rapport à la veille.

Le ministère a signalé lundi 1132 nouveaux cas de COVID-19, bien que le nombre de cas répertoriés ne soit pas représentatif de la situation puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires. Le taux de positivité demeure assez élevé, à 11,2 %.

Il y avait 3785 travailleurs de la santé absents pour des raisons liées à la COVID-19.

Un total de 156 tests rapides ont été autodéclarés pour la journée de lundi, dont 142 étaient positifs. Le bilan total s'élève à 313 800 tests rapides autodéclarés jusqu’à maintenant, dont 264 245 positifs.

Du côté de la vaccination, 10 734 nouvelles doses ont été administrées lundi.