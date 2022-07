Le gouvernement Legault n’a pas l’intention de réinstaurer des mesures sanitaires malgré la hausse des cas de COVID-19 qui survient au Québec.

C’est ce qu’a annoncé le ministre de la Santé Christian Dubé lors d’un point de presse jeudi matin.

Ce dernier a toutefois mentionné qu’il fallait «limiter la propagation» du virus et a ajouté que la situation est sous contrôle. «L’objectif est de protéger les plus vulnérables», a-t-il réitéré.

«On n’est pas là du tout à réimposer des mesures sanitaires. En même temps, les règles de base doivent être appliquées, on l’a dit, dans les transports en commun, que le masque est une très bonne idée. On n’est plus rendu à imposer des choses alors que les gens savent très bien les risques», a répondu le ministre Dubé à une question de Noovo Info.

Christian Dubé a indiqué qu'il ne veut plus imposer des mesures aux citoyens, car «les gens savent très bien» comment se protéger du virus en précisant que «c'est une très bonne idée de porter un masque» dans certaines situations, comme dans le transport en commun.



«On n'est pas à réimposer des mesures, soyons très claire, on n'est pas là du tout», et «je crois qu'on peut se fier à la bonne volonté des gens», a mentionné le ministre de la Santé.

7e vague

Également présent lors de la mise à jour, le directeur national de la santé publique, le Dr Luc Boileau, estime qu’une 7e vague est en cours au Québec. «Les nouveaux variants sont bien installés au Québec», a souligné M. Boileau, qui attend une confirmation officielle de l'INSPQ. «On prévoyait qu'il y allait avoir une hausse avec la levée des mesures [...] ce qui nous a rattrapés, ce sont les nouveaux variants», a affirmé le Dr en référence aux variants BA.2.12.1, BA.4 et BA.5, qui sont nettement plus contagieux.

On s'attend à une nouvelle remontée des cas à l'automne.

Le Dr Boileau a rappelé que la période de contagion lorsqu’une personne est atteinte de la COVID-19 est de 10 jours. En ce sens, M. Boileau a réitéré qu’un isolement de cinq jours est nécessaire et qu’il est primordial d’être prudent les cinq autres jours. «Il faut être très prudent avec les autres [...] on ne devrait pas aller au resto avec des amis ou voir des spectacles. Il faut vraiment garder à l’esprit qu’on est contagieux pendant 10 jours», a-t-il expliqué.

COVID-19 AU QUÉBEC | Autre point de presse, mêmes messages, aucune nouvelle mesure : 1) Dose de rappel 2) Isolement (5 jours + prudence pour les 5 autres jours) 3) Gestes barrières surtout près des citoyens vulnérables. #noovoinfo — Louis-Philippe Bourdeau (@LouisPhilippeB) July 7, 2022

Vaccins

«C’est le temps d’aller chercher votre dose de rappel pour ceux qui ne l’ont pas eue. [...] Après cinq, six mois, l’immunité diminue», a soutenu le Dr Boileau.

À cet effet, Québec entend également publier un outil permettant de déterminer le meilleur moment pour aller chercher sa dose de rappel. Le ministre Dubé a d’ailleurs confirmé qu’il allait chercher une nouvelle dose de vaccin ce jeudi.

Rappelons que les autorités ont rapporté 13 nouveaux décès attribués à la COVID-19 et une hausse des hospitalisations mercredi.

Un total de 7041 travailleurs de la santé sont absents pour des raisons liées à la COVID-19 comme un retrait préventif ou un isolement.

Avec des informations de Louis-Philippe Bourdeau, Noovo Info et de Stéphane Blais de la Presse canadienne