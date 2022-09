L'arrivée du nouveau vaccin bivalent de Moderna, rendu disponible cette semaine dans la grande majorité des centres de vaccination du Québec, provoque apparemment une augmentation des rendez-vous pour les doses de rappel contre la COVID-19.

C'est ce qu'a indiqué le ministre sortant de la Santé Christian Dubé vendredi. Ce dernier indique qu'au moins 80 000 rendez-vous ont été effectués en 72 heures. «Une bonne nouvelle», s'est réjoui le candidat dans la circonscription de La Prairie.

Dose de rappel vaccin COVID 💉

Avec l’annonce de l’arrivée d’un nouveau vaccin, on voit une augmentation de la prise de rdv. C’est près de 80K rdv qui ont été pris dans les 3 derniers jours. C’est une bonne nouvelle!

Il reste encore des dispos https://t.co/vtohYHD7kw pic.twitter.com/HBvgwHEpno — Christian Dubé (@cdube_sante) September 9, 2022

Ce vaccin, approuvé la semaine dernière par Santé Canada, cible tout particulièrement le sous-variant BA.1 d’Omicron.

Le vaccin bivalent sera offert à tous, sauf aux moins de 30 ans, pour qui le vaccin de Pfizer est préférable. Toutefois, si une personne de moins de 30 ans tient à obtenir le vaccin bivalent et exprime un consentement éclairé, elle pourra le recevoir, a fait savoir la Dre Quach-Thanh lors d'un point de presse de la santé publique mercredi.

La santé publique recommande d'aller chercher la dose de rappel afin de se préparer à une éventuelle hausse des cas cet automne.

Québec ajoute 30 décès au bilan

Le gouvernement du Québec ajoute vendredi 30 décès au bilan de la COVID-19 et signale une baisse des hospitalisations.

Deux décès ont été enregistrés dans les 24 dernières heures, mais le bilan s'alourdit aussi de six décès survenus il y a entre deux et sept jours, et de 22 décès survenus il y a plus de sept jours.

Le total de décès s'élève à 16 471 depuis le début de la pandémie. Il y avait 1594 hospitalisations, dont 568 en raison de la COVID-19, soit une diminution de 44 par rapport à la veille. Il y avait 30 personnes aux soins intensifs, dont 19 en raison de la COVID-19, soit un patient de moins par rapport à la veille.

Le ministère de la Santé a signalé 875 nouveaux cas, bien que le nombre de cas répertorié ne soit pas représentatif de la situation puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires. Du côté des travailleurs de la santé, 3641 étaient absents pour des raisons liées à la COVID-19, comme un retrait préventif ou un isolement.

Un total de 152 tests rapides ont été autodéclarés pour la journée de jeudi, dont 124 positifs. Le total s'élève à 285 584 tests rapides autodéclarés jusqu'à maintenant, dont 239 264 positifs. Du côté de la vaccination, 16 447 doses administrées s'ajoutent, pour un total de 20 861 789 doses administrées au Québec.

Avec des informations de la Presse canadienne